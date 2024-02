A labdarúgó NB I 18. fordulójában szombaton este megrendezett Debreceni VSC – Diósgyőri VTK mérkőzés után így nyilatkozott a két csapat vezetőedzője.

Srdjan Blagojevic (Debreceni VSC): – Edzői szempontból nagyon stresszes volt ez a mérkőzés, és úgy gondolom, hogy jól játszottunk addig, amíg nem kaptuk az első gólt. Két részre oszthatjuk a mai meccset, két különbözőre, az elején mi kontrolláltuk a meccset, helyzeteink voltak, utána viszont elég kaotikussá vált a mérkőzés, amit nem igazán szeretek. Vegyes érzéseim vannak, mivel nagyon szerettünk volna nyerni, de nem sikerült, de elégedett is vagyok, mert erőfeszítéseinknek köszönhetően mégsem veszítettük el a mérkőzést.

Simon Miklós (Diósgyőri VTK): – Először is szeretném a játékosokat megdicsérni, amit kértünk, azt maradéktalanul teljesítették. Az első 10-15 percben volt egy kis megilletődöttség, nem tudtunk úgy játszani, ahogy szerettünk volna, több lehetősége is volt a Debrecennek, de szerencsére sikerült rendezni a sorokat. Nagyon büszke vagyok a két fiatal játékosra, és persze arra is, hogy gólt szereztek. A második félidőre átbeszéltük, ami nem működött, és gólokat is tudtunk szerezni. Aztán Dzsudzsák gyönyörű gólt rúgott, és nem segített az sem, hogy 10 emberrel kellett védekezni. A végén tudtam cserélni olyan játékosokat, akik helyzeteket is tudtak kialakítani, az utolsó percekre azonban elfogytunk, megkaptuk a második találatot. Hogy örülök-e ennek az eredménynek, arra az a válasz, hogy nagyon jó csapatunk van, győzni jöttem ide, ez most nem sikerült, de a következő héten van még meccs.