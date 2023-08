A múlt héten Németországban, Duisburgban rendezték meg az idei felnőtt kajak-kenu világbajnokságot, amelyen részt vett a Tiszaújvárosi KKSE sportolója, Bragato Giada is. A Tisza-parti klub kenusa számára nagyon fontos volt az esemény, hiszen ötszáz párosban esélye volt arra, hogy társával, a szegedi Nagy Biankával kvótát szerezzen a jövő évi, párizsi nyári olimpiára. Ez teljesült is, hiszen a duó a szám szombati fináléjában az ötödik lett, és az első nyolc helyezettnek volt lehetősége indulási jogot ,,gyűjteni" a 2024-es ötkarikás játékokra. Vasárnap délelőtt a két kenus, kiegészülve Csorba Zsófiával, illetve Opavszky Rékával a C-4 500 méteren döntőzött, ahol a 4. helyen értek célba. A kvóták egyébként nem névre szólóak, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség csak jövőre, a válogatók után fog olimpiai csapatot hirdetni, így Bragatóéknak 2024 elején meg kell majd harcolniuk a vetélytársakkal a franciaországi repülőjegyért. A válogatott egy része (így Bragato Giada sem) nem utazott azonnal haza a vb-t követően, hanem továbbmentek Párizsba, a szerdától-péntekig zajló előolimpiára.

Új helyzet volt

– Párosban, a döntőben szerintem kihoztak magukból 90-95 százalékot – kezdte az értékelést Krucsai József, a TKKSE, és egyben Bragato trénere. – Ha ott van a maradék 5-10 százalék, akkor végezhettek volna a dobogón. Az ottani teljesítményeket a helyszínen látva, a mezőny erősségét ismerve reális az ötödik hely, a cél a kvóta megszerzése volt, és azt magasan teljesítették. Azért azt nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy egy olimpia indulási jogot megszerezni, annak a lehetősége önmagában óriási pszichés teher egy sportoló számára, és Giada még sosem volt ilyen helyzetben, először volt rajta ez a fajta nyomás. Lehet azt mondani, hogy eddig ők voltak a meglepetés emberek, viszont ezúttal már mindenki figyelt rájuk. Négy előfutam volt, ahonnan egyből nem lehetett a döntőbe kerülni, csak a középfutamba, majd a három középfutamból csupán az első három egység ment tovább a döntőbe. Mindegyik középfutamban volt négy nagyon erős kettes, tehát valaki kiesett a végén, ezért nem lehetett könnyen venni, sőt. Másodikok lettek a spanyolok mögött, de akár futamgyőztesként is bejuthattak volna a döntőbe. Ott a kettes pályát kapták, 350 méterig szépen haladtak, majd egy kicsit elfogyott a lendület. Ennyit lehetett kívülről látni, érzékelni, és kivenni az adatokból, az elemzés során. Miután a stégen kiszálltak, odamentem hozzájuk, gratuláltam a kvótához. Giada azt mondta, száztíz százalékot tett bele, ami most ennyire volt elegendő. A teher lement róla, róluk, amiért mentek, megcsinálták.

A négyesről, illetve az év további részéről, a folytatásról az alábbiakat nyilatkozta a TKKSE edzője:

– Kétszáz méterrel a vége előtt volt egy kis technikai probléma, ezért lett az ezüst, vagy bronzérem helyett ,,csak" negyedik hely – közölte Krucsai József. – Bíztunk a dobogóban, de ez egy erős világbajnokság volt. Nincs mit, miért szégyenkezni, a tavalyi szezonhoz képest talán lehetett volna jobb, azonban nem mi lettünk gyengébbek, hanem más nemzetek lettek erősebbek. Amiből adódik az, hogy nekünk is erősebbnek kell lenni, a mentális rész is nagyon fontos. Giada a hét végén hazajön Párizsból, a teljes szeptembert megkapja pihenőnek, októberben indul majd az alapozás a következő szezonra. Egy nagyon komoly kondicionális munkával, illetve ameddig az idő engedi, szeretnénk majd evezni is. Verseny már nincs, májustól elég volt. A 2024-es program még nincs meg, és az elveket sem ismerjük, de lesz egy vagy két válogató, amelyen, vagy amelyeken jól kell majd menni. Giada eltökélt célja, hogy ott legyen az olimpián, övé, övék legyen az indulási jog, ennek rendel alá mindent. MI