Ezen a hétvégén az utolsó előtti, vagyis a 10., egy hét múlva pedig az utolsó, azaz a 11. őszi fordulót rendezik a férfi kézilabda NB II Észak-keleti csoportjában. A 12 csapatos mezőnyben három borsodi együttes áll a dobogó első három fokán. A listavezető DVTK jobb gólkülönbségével előzi meg a szebb napokat is látott, korábban éveken át az élvonalban szerepelt Mezőkövesdi KC gárdáját. A diósgyőriek annak ellenére állnak jobban, hogy még szeptemberben, a 2. fordulóban három góllal alulmaradtak (27-24) a dél-borsodiak otthonában. Az MKC sem akkor, sem máskor nem hibázott, száz százalékos teljesítménnyel áll a tabella 2. helyén, és azért csak itt, mert a DVTK egy meccsel többet játszott, a 11. fordulóra, a versenynaptárban alapból a jövő hét végére kiírt meccsét már letudta, meg is nyerte, így ugyanannyi pontszáma van, mint a Kövesdnek, de a gólkülönbsége jobb.

A DVTK-nak ebből az évből már csak egy bajnokija van hátra, amelyet a másik miskolci együttes, az Acélváros KK ellen vív, szombaton 18 órától, de nem a megyeszékhelyen, hanem Bőcsön, a sportcsarnokban. Ugyanis az acélosok ide költöztek ki néhány hete, a miskolci Avasi Gimnáziumból, az ottani terembérleti díjak megemelése miatt. Az Acélváros KK is veretlen még az idei bajnokságban, és azért állnak a 3. helyen, 2 ponttal lemaradva az első két helyezettől, mert két döntetlent is játszottak október elején. A Bőcsre ,,kihelyezett” miskolci derbi tétje az, hogy ki marad a fő versenytársa a Mezőkövesdi KC-nak a bajnoki címért folyó harcban, amit nagyban befolyásolhat a jövő hét szombaton 18.00-ra, Kövesdre kiírt Mezőkövesdi KC – Acélváros KK bajnoki végeredménye is.

Érdekesség, hogy a bajnoki cím ebben a harmadik vonalban nem ér automatikus osztályváltást, a hatcsoportos NB II 2022/23-as évadjának első helyezettjei közül csak három juthat fel a második vonalba, az NB I/B-be, azok akik sikerrel vívják meg az évad végén az osztályozót.

A férfi kézilabda NB II Észak-keleti csoport állása: 1. Diósgyőri VTK 18 pont/10 mérkőzés (356-246), 2. Mezőkövesdi KC 18 pont/9 mérkőzés (322-214), 3. Acélváros KK 16 pont/9 mérkőzés.