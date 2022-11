Eger SE – Termálfürdő FC Tiszaújváros 1-2 (1-2)

Eger, 100 néző. V.: Valu.

Eger SE: Szalay – Hadnagy (Dobler), Fényes, Jónyer (Berki), Simon, Papp, Juhász (Seres), Hegedűs, Farkas, Burger, Kovács D. Edző: Céró Bálint.

Tiszaújváros: Galambvári – Lehóczki, Gelsi, Tóth B., Vitelki (Gönczi), Tóth S., Fajkó (Jacsó), Lőrincz, Molnár M. (Géringer L.), Nagy D. (Páll), Valkay. Edző: Vitelki Zoltán. G.: Simon, ill. Vitelki B., Nagy D. Kiállítva: Tóth S. (27.). Jók: senki, ill. az egész csapat.

Céró Bálint: – Csapatomat egész héten a magyar gondolkodástól féltettem. Most először voltunk olyan helyzetben, hogy úgymond elvárt lett volna a győzelem. Egész héten tudtunk, hogy ez nem lesz egyszerű. Felkészültünk a Tiszaújvárosból, ennek ellenére két figyelmetlenségből kaptunk két gólt. Utána a csapatnak az az egysége, amit hetek óta épült, az a kudarc hatására picit megbomlott. Ellenfelünk megérdemelten nyert, mert olyan taktikai fegyelmezetlenségeket és egyéni hibákat követtünk el, amit nem bírtunk el. Futballozni jelen pillanatban még nem tudunk, akarni akarunk, futni futunk, de mindezek együttes teljesítményéből ma ez jött ki.

Vitelki Zoltán: – Nagyon sokat tettünk ezért a győzelemért. Nem volt szép játék, de parázs csata igen. Utoljára hét fordulóval ezelőtt vezettünk a félidőben, most is sikerült előnyhöz jutni. Azt a meccset megnyertük, és hál' Istennek ezt is. Nagyon apró lépést tettük előre, nagyon mély kútból jövünk visszafelé és nagyon bízom benne, hogy az idei utolsó mérkőzést is ugyanilyen eredménnyel tudjuk majd abszolválni.

Karcagi SE – Diósgyőri VTK tartalék 2-0 (0-0)

Balmazújváros, 100 néző. V.: Leél-Őssy.

Karcag: Fedinisinec – Misák (Durso), Pap, Sidibe (Nagy N.), Potornai (Kuti), Éles, Oláh N. (Tóth G.), Tóth M., Virág, Juhász M. (Szabó L.), Maruscsák. Edző: Igor Bogdanovic.

DVTK tartalék: Póser – Kotula, Ivánka, Szűcs K., Kövesi (Hetyei), Ferencsik, Molnár R. (Sipos), Bencsík, Fekete, Vajda, Balázsi (Vincze D.). Edző: Vincze Richárd. G.: Marucsák, Nagy N. Jók: Éles, Nagy N., Maruscsák, ill. Kotula, Ferencsik, Kövesi.

Igor Bogdanovic: – Örülök annak, hogy az őszi utolsó fordulót győzelemmel zártuk. Voltak olyan dolgok a meccsen belül, amik nem tetszettek, amiken dolgozni kell. Viszont olyan szakaszban vagyunk mi is, és a többi csapat is, hogy csak az eredmény számít. A meccs előtt azt kértem a fiúktól, nyerjünk, mindegy milyen játékkal, ez sikerült, így elégedett vagyok.

Vincze Richárd: – Az első félidő első felében kiegyenlített játék folyt a pályan mind a két csapatnak voltak lehetőségei. A félidő második felében a Karcagnak több lehetősége volt mint nekünk, ám sikerült döntetlennel bemenni szünetre. Második félidő elején kaptunk egy szerencsétlen gólt, ami nagyon megfogta a srácokat, mert a következő 10 percben teljesen összezavarodtunk és ekkor a Karcag növelhette volna is a vezetést. A 60. perc utan átvettük a mérkőzés irányítását, folyamatosan a Karcag térfelén folyt a jaték, rengeteg alkalommal voltunk a 16-osukon belül, ám rendre rossz döntést hoztunk a befejezéseknél, amikor pedig jól döntöttünk, akkor a kivitelezés volt rossz. Az utolsó 10 percre még nagyobb kockázatot vállaltunk, amiből újfent megvoltak a helyzeteink, ám a végén a foci büntetett, hiszen egy nagy helyzetünk utáni ellenakcióból megszerezte a hazai csapat a második találatot. Gratulálok és további sok sikert kívánok Igoréknak!

Putnok FC – Pénzügyőr SE 4-1 (2-1)

Putnok, 100 néző. V.: Szilágyi S.

Putnok FC: Pápai – Sághy, Nádimov (Katona), Galacs (Gellén), Nagy Zs., Sramkó (Juhos), Buda, Csiki, Vajda (Komári), Dobrovolszki (Fülöp), Nemes. Edző: Szala Ákos.

Pénzügyőr: Steer – Gálfi (Bíró), Kasza, Balázs B. (Pusztai), Bagó (Bene), Tóth D. (Osztovits), Bogdán (Urbin), Bartos, Karacs, Kiss D., Gál. Edző: Lászka Balázs. G.: Galacs (2), Kasza (öngól), Buda, ill. Bartos. Jók: az egész csapat, ill. senki.

Szala Ákos: – Az első félidőben végig mezőnyfölényben futballoztunk, de a ziccereket nem tudtuk gólra váltani csak két alkalommal. Szünetben felhívtam a játékosok figyelmét, hogy próbáljuk minél hamarabb lezárni a meccset a második félidőben. Cseréi után a vendégcsapat is tudott ritmust váltani, de nem érzetünk nagy veszélyt így sem. Végig kézben tartottuk a mérkőzést, de megint túl sokszor hoztunk rossz döntést az utolsó passzoknál, befejezéseknél.

Lászka Balázs: – Gratulálok a Putnoknak, megérdemelten nyerték meg a mérkőzést. Igaz, részben az első félidőben hozzásegítettük a hazai együttest a góljaihoz. De ez semmit nem von le a vendéglátók érdeméből, sok sikert kívánok nekik.