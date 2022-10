Sajóvámos – Edelény 4-5 (2-3)

Sajóvámos, 50 néző. V.: Csikai.

Sajóvámos: Szendi – Csizmár, Kalmár, Fejes, Balogh (Havasi), Mohácsi (Csemer), Csizik (Tóth B.), Kárpáti, Váradi, Apostol, Hozdik. Edző: Tóth Barnabás.

Edelény: Csáki – Jancsurák, Nadanicsek J., Palóczky (Mészáros), Juhász (Balog I.), Kiss E., Boros, Kovács G., Hegedüs (Szabó B.), Nadanicsek P. (Rákos), Bodnár. Edző: Rákos Attila.

G.: Fejes L. (3), Apostol (11-es), ill. Boros L. (2), Nadanicsek J., Bodnér D., Kovács G. Jók: Fejes (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. Boros, Csáki.

Tóth Barnabás: – A mai mérkőzésen minden játékos kitett magáért. Gratulálok a fiúknak. Ha kicsit jobban koncentrálunk, megnyerhettük volna a mérkőzést, így marad a gratuláció az Edelénynek.

Rákos Attila: – Magunknak tettük nehézzé a mérkőzést. Jól küzdöttünk, de a második félidőben pontatlanul játszottunk és ezt a hazai csapat kihasználta. A végére azért feltettük az i-re a pontot. Sok sikert Sajóvámosnak!

Parasznya – Rudabánya 4-0 (3-0)

Parasznya, 50 néző. V.: Fercsák.

Parasznya: Péter – Mészáros (Hegedüs), Tóth M. (Gulyás), Szurdok, Merucza, Lakatos, Illovai (Horváth A.), Beri, Kun-Szabó, Kovács B., Gulyás (Szűcs). Edző: Bodnár József.

Rudabánya: Gyuró – Rémiás, Varga R., Krehlik, Kálló (Kiss A.), Mida, Sári, Váradi, Béres, Glonczi, Galicza. Edző: Bezsilla Zoltán.

G.: Merucza, Beri, Szurdok, Mészáros. Jók: az egész csapat, ill. Krehlik, Rémiás.

Bodnár József: – Rúgtunk 5 kapufát, 4 gólt és szereztünk 3 pontot. Sikerült sérülések nélkül megúszni a meccset.

Bezsilla Zoltán: – A parasznyai csapat sokkal erősebb játékosállománnyal rendelkezik. Ez a mai meccsen ki is jött. Szerintem csak annyit adtak ki magukból, amennyi a mérkőzés megnyeréséhez szükséges volt. A mai találkozón akadtak felvillanásaink, de ez kevés volt. Gratulálok a Parasznyának!

Szendrő – Sajószentpéter 1-1 (0-0)

Szendrő, 80 néző. V.: Porcs.

Szendrő: Horváth G. – Dániel Sz., Beri E. (Ádám J.), Kiss G., Ádám L., Beri A., Lakatos, Csikó, Beri L., Ádám M., Veres (Ádám J.). Elnök: Szaniszló Richárd.

Sajószentpéter: Bartók – Viktor Á., Balázs T., Kovács A., Márton M., Bálint Cs. (Bodnár M.), Simon K. (Csendi), Bodzás, Taskó, Nagy B., Halász. Elnök: Pasiczki Csaba.

G.: Ádám L. ill. Balázs T. Kiállítva. Dániel Sz. (38.) Jók: az egész csapat, ill. mindenki.

Szaniszló Richárd: – Sajnálom a srácokat, mert harmadik mérkőzés óta a hajrában veszítünk pontokat. Majd egy óra emberhátrány ellenére megint fájó pontvesztés. Újfent gratulálok a ma debütáló ifi játékosoknak. Különösen Horváth Gábor kapusunknak. Jó játékvezetés. További sok sikert a péteri csapatnak.

Halész Patrik csapatvezető: – Egy harcos mérkőzésen most csak egy pont jutott nekünk. Kihagyott helyzeteink és két kapufánk után nehezebb és nehezebb volt... Jó játékvezetés. Harcos ellenfél. További sikereket Szendrőnek. Boldog szülinapot Csendi Sándornak.

Izsófalva – Onga 3-1 (1-0)

Izsófalva, 50 néző. V.: Leveleki.

Izsófalva: Rézműves (Mertus) – Szaszin, Kovács G., Kovács I., Filkóházi, Nyíri, Strekáf (Szegedi), Lehel, Budai, Lakatos, Páró. Edző: Barnóczky Attila.

Onga: Galamb – Kleine, Jaksi (Tóth V.), Szabó Z., Bóta, Kolozsvári, Barta, Novák, Vécsey, Hegedüs, Horváth N. Edző: Tóth Richárd.

G.: Nyíri, Szaszin, Lehel, ill. Bóta. Jók: az egész csapat, ill. mindenki.

Barnóczky Attila: – A mai nap a 3 lőtt kapufa és sok kihagyott helyzet alapján akár több góllal nyerhettünk volna. A második félidőben felőröltük az ellenfelet, így folyamatos nyomást tudtunk tartani rájuk, ami győzelemhez vezetett. Gratulálok a csapatnak.

Tóth Richárd: – Két mérkőzés zajlott ma: Izsófalva - Onga 1-1, és Játékvezetők - Onga 2-0... Jól néztünk ki, az egy pontot megérdemeltük volna. További sok sikert Izsófalvának!

Szikszó – Mályinka 3-0 (1-0)

Szikszó, 120 néző. V.: Hudák.

Szikszó: Korály – Mikó, Horváth Zs., Horváth L., Molnár D., Tóth Z. (Román), Illés M., Budai, Roha, Marincsák, Tóth G. (Hallgató). Edző: Ártim Csaba.

Mályinka: Polónyi – Jobbik, Szemere, Fejes, Pál, Sápi, Rapp, Sebők, Molnár, Tamás G. (A vendégeknél csak 10 főnek volt rendben a sportorvosija...) Edző: Balogh József.

G.: Molnár D. (2), Tóth G. Jók: az egész csapat, ill. mindenki.

Ártim Csaba: – Hazai pályán nagyon fontos mérkőzésen gyűjtöttük be a 3 pontot. Köszönjük a mályinkai csapat sportszerű hozzáállását. Gratulálok játékosainknak. Küzdöttek, harcoltak és eredményesek voltak. A siker értékét növeli, hogy kapott gól nélkül hozták le a fiúk a mérkőzést!

Bartók Zoltán technikai vezető: – Először is elnézést kérünk négy játékosunktól és a csapattól. Sajnos vezetőink hibájából és köztük az én figyelmetlenségem miatt nem pecsételtettük be a sportorvosit. Ezzel meg is verettük a csapatot. Még egyszer elnézést kérek!

Aszaló – Varbó 5-0 (2-0)

Aszaló, 100 néző. V.: Oscsenda.

Aszaló: Kiss B. – Ruszó Á. (Horváth K.), Vadász (Szász), Erdélyi, Bodnár, Lázi L. (Márton J.), Újfalusi, Bódi K., Meczkó (Lakatos V.), Ádám A., Lázi Gy. Elnök: Szabó László.

Varbó: Éliás – Goda (Tóth G.), Bukovenszki, Borsodi, Dankó, Csörgő (Hrabovszki), Szabó M., Pálinkás, Szemán (Nagy Á.), Sári (Bíró), Nyeste. Csapatvezető: Éliás Dániel.

G.: Lázi L. (3), Ádám A., Vadász. Jók: az egész csapat, ill. Szabó M., Nyeste, Pálinkás.

Szabó László: – Megérdemelt győzelem.

Éliás Dániel: – Megérdemelt hazai győzelem, sajnos elkerülhető gólokat kaptunk. Gratulálok a hazai csapatnak.