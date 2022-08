Az U17-es leány csapatoknak kiírt nemzetközi futballtorna nyitó találkozóján a diósgyőriek döntetlent játszottak a Spartak Subotica csapatával, a B csoport első találkozóján pedig az Illés Akadémia magabiztosan győzte le a DAC együttesét.

I.DVTK Girls Cup

A csoport, 1. mérkőzés

Diósgyőri VTK LU17 - Spartak Subotica LU17 2-2 (1-2)

DVTK Edzőközpont, 100 néző. Játékvezető: Tari Tamás, Porcs Tamás, Ebergényi Zoltán.

Diósgyőri VTK LU17: Bényei B. - Majnár A., Oláh Cs., Kemenyiczki L., Székely E., Szilvási N., Keczán F., Havasi B., Magyar H., Katona F., Papp S.. Csere: Dervalics D., Vadász V., Szász G., Alföldi R., Képes J., Bánsági H. Vezetőedző: Csiszár Szabolcs.

Spartak Subotica LU17: M. Pilja - V. Vusinovic, A. Radonjic, N. Semjancuk, T. Ivandekic, K. Mandic, M. Miljkovic, I. Miladinovic, M. Antelj, M. Ninkovic, I. Markovic. Csere: M. Krcelic, I. Ungur, M. Marjanovic, M. Sarcanski, M. Stanic, A. Marjanovic, M. Vlajic. Vezetőedző: Renato Pirsa.

Sárga lap: I. Ungur a 40., Kemenyiczki L. a 41., Katona F. a 45. percben.

Gólszerző: M. Antelj (0-1) a 2., I. Mladinovic (0-6) a 6., Magyar H. (1-2) a 30., Havasi B. (2-2) az 57. percben.

Csiszár Szabolcs: - A mérkőzés első felében érezhető volt a fáradtság, viszont sok helyen tudtunk frissíteni, amivel a játékunk is feljavult. Sajnos nagyon hamar hátrányba kerültünk, de az első félidő végére szépíteni tudtunk, és a lányok úgy mentek vissza a második játékrészre, hogy pontot, pontokat, hozhatunk. Az egyenlítés után mindkét csapat eldönthette volna a mérkőzést, de összességében igazságos döntetlen született. Gratulálok a csapatnak!

Renato Pirsa: - Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, az első néhány perc után megnyugatótnak tűnő előnyben voltunk. A harmadik gól eldönthette volna a találkozót, ezt viszont nem rúgtuk meg. A DVTK szépítése után teljesen nyílt lett a mérkőzés, azt pedig el kell ismerni, hogy a hazaiak keményen és harcosan küzdöttek az egyenlítésért. Ezt végül meg is szerezték, de összességében az első mérkőzéshez képest a teljesítményünkre nem lehetett panasz.

I.DVTK Girls Cup

B csoport, 1. mérkőzés

Illés Akadémia LU17 - DAC 1904 LU17 6-1 (3-1)

DVTK Edzőközpont, 50 néző. Játékvezető: Porcs Tamás, Tari Tamás, Ebergényi Zoltán.

Illés Akadémia LU17: M. Spilenberg - Lakatos L., Németh Z., Hajdú Panna, Giczi K., Ceglédi B., Stadler K., Harangi L., Simon E., Csombor L., Gyócs-Németh C. Csere: Francsics V., Kocsis P., Buxor Z., Czuczai M., Csazai Z., Farkas B., Kleinert P., Moller Zs., Nagy B., Váraljai V., Vass Amarilla. Vezetőedző: Győrffy Mátyás.

DAC 1904 LU17: Varga V. - Rádi R., A. Bystricka, Horváth R., Kürthy R., Bugár N., Belkovics B., Bábics L., Lapos T., Pollák E., Rajkovic F. Csere: H. Kalaberová, I. Sofia, K. Kalaberová, Patassy K., Hodossy K., Kiss V., K. Hudryová, Farkas A. Vezetőedző: Bögi László.

Gólszerző: Csombor L. (1-0) a 7., Csombor L. (2-0) a 12., Lapos T. (2-1) a 16., Stadler K. (3-1) a 21., Csombor L. (4-1) a 20., Vass A. (5-1) a 44., Moller Zs. (6-1) a 46. percben.

Győrffy Mátyás: - Örülünk, hogy egy ilyen nemzetközi tornán szerepelhetünk Diósgyőrben, remélem, hogy évek múltán nagy hagyomány lesz belőle. Elsőre nem nézett ki rosszul a játékunk, a szünet már az ellenfelünk elfáradt, akkor több szép támadást is tudtunk vezetni, és megvolt a kellő labdabirtoklási fölényünk is. Lépésről-lépésre haladunk, bizakodva várjuk a következő találkozót. Nekünk ez most egy felkészülési időszak, ezért edzünk is, de mindenképpen hasznos nekünk ez a néhány nap. Gratulálok a lányoknak.

Bögi László: - Számítottunk rá, hogy ez fog történni, mert ilyen összeállításban a csapat először játszott együtt. A vereség ellenére a mutatott teljesítménnyel meg vagyunk elégedve, mert mindenki igyekezett betartani az utasításokat. Amíg bírtuk erővel addig nem volt baj, de az látszik, hogy vannak kondicionális hiányosságaink. Örülünk, hogy végre nemzetközi mérkőzést is játszhatunk, mert általában csak szlovák ellenfeleink vannak. A magyar foci technikásabb, ebből mindenképpen tudunk tanulni. A helyzeteinket sajnos elhibáztuk, ráadásul az ellentámadásokból három gólt is kaptunk. Ebből mindenképpen tanulunk kell a jövőben.