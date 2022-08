A labdarúgó NB II. 6. fordulójában vasárnap 19.00-tól Diósgyőri VTK – KC Kazincbarcika SC mérkőzést rendeznek Diósgyőrben. A két csapat legutóbb két hónap híján 12 éve játszott bajnokit a megyeszékhelyen, és azon a másodosztályú találkozón a piros-fehérek 1–0-ra nyertek. A DVTK-ra most nagyon ráférne egy siker, hiszen a feljutást célként megfogalmazó gárda jelenleg a 13. helyen szerénykedik a tabellán. Mint ismert: a DVTK-nál emiatt kedden Dragan Vukmirt menesztették a kispadról, és arra a Sergey Kuznetsovra bízták a csapatot, akinek ez lesz az első edzői feladata szakvezetőként egy felnőttegyüttesnél. Az ukrán–magyar kettős állampolgárságú trénerre nehéz feladat vár, mert a bemutatkozása során nem számíthat a keret minden játékosára. Ugyanis Szatmári és Oláh Bálint, akiket a hétfőn, a Pécsi MFC-től elszenvedett 4–3-as vereség során állítottak ki, eltiltásukat töltik. A középső védő, Hegedűs J. sérülés miatt nem játszott az elmúlt két mérkőzésen, és a mostani játéka is erősen kétséges. A Pécsett sérülés miatt lecserélt Farkas D. beállítására nagyobb az esély, és lehet, hogy Könyvest is láthatják végre ebben az évadban a diósgyőri drukkerek, ugyanis ezen a héten a csapattal edzett. Lapunk értesülései szerint az előző évad után az első keretből száműzött, és azóta a klubtól nem távozott, az NB III.-as tartalékcsapattal tréningező, de játéklehetőséghez ott sem jutó Eperjesi és Szeles nem kapott tiszta lapot az új edzőtől, vagyis egyelőre nem került vissza az első csapat öltözőjébe. Pedig játéktudásukkal bizonyára segíthetnék a keret munkáját.

Fejtörések sora

Az új edzőnek a védelem összeállítása okozhatja a legnagyobb fejtörést, ebben a sorban valószínűleg Szűcs K. kap bizalmat középen. Kérdés, hogy Kuznetsov a 3 vagy 4 védős játékra szavaz, hogy marad-e a két védekező középpályásos felállásnál, illetve az is, hogy a rutinos, de eddig a várakozásoktól messze elmaradt Komannak és Eppelnek milyen szerepet szán a Barcika ellen. – A csapat nagyon jól dolgozott az eddigi edzéseken, de ezt nemcsak én láttam így, hanem a mért adatok is alátámasztották – nyilatkozta Sergey Kuznetsov. – Amit kértem, azt mindenki teljesítette. Megvan a fejemben, hogy hogyan és mit szeretnénk játszani vasárnap a Kazincbarcika ellen, de még van két napunk a mérkőzésig. A rendelkezésre álló idő alatt alaposan feltérképeztük az ellenfelet, ám nekünk most elsősorban a saját játékunkkal kell foglalkozni. Természetesen lesznek változások az előző mérkőzésekhez képest, hiszen vannak hiányzóink is, de én nem az a típusú edző vagyok, aki ilyenek miatt panaszkodni szokott. Annyit megígérhetek, hogy vasárnap a lehetőségeinkhez képest a legjobb tizenegy fog pályára lépni. Ez egy rangadó, senkinek nem kell külön elmondani, mennyire fontos mérkőzés, ezért biztosan nagyon motivált lesz minden játékos. Szeretném megkérni a szurkolókat, hogy a lehető legtöbben látogassanak ki a stadionba, és támogassák a csapatot, mert minél többen vannak a lelátón, a labdarúgók annál nagyobb energiákat képesek mozgósítani. Hazai pályán természetesen csak a győzelem elfogadható számunkra.

Ötből négyet Ötből négy meccset nyert meg eddig az újonc KolorCity Kazincbarcika SC alakulata a másodosztályú labdarúgó-bajnokságban, aminek köszönhetően a listavezető MTK Budapest mögött a második helyen áll a pontvadászatban. Az észak-borsodi együttes legutóbb a HR-Rent Kozármisleny gárdáját verte 1–0-ra, hazai környezetben. – Megfelelő koncentrációval léptünk pályára, működött a taktikánk. Extra jól védekeztünk, hátul továbbra is magabiztosak voltunk, sok jó támadásunk volt, szép gólt rúgtunk. Sokat léptünk előre fejlődés tekintetében – közölte Varga Attila, a barcikaiak vezetőedzője arra a kérdésre, hogy mi vezetett a sikerhez a múlt hét végén. Ahogyan azt kívülről érzékelni, a tréner igyekszik kordában tartani a dolgokat, érzéseket, és továbbra is csendben dolgozni, a győzelmek ellenére...

Meglepetés szereplés

– A bajnokság elején tartunk, szebben fest a tabella, mint azt előzetesen gondoltuk – jegyezte meg Varga Attila. – Nagy meglepetés a szereplésünk, de látva a srácok munkáját az edzéseken, mérkőzéseken, benne volt a pakliban. Motiváltak vagyunk, és továbbra is a győzelem a célunk. Csak végzem a dolgomat, jól érzem magam minden tekintetben! Úgy gondolom, csak rajtunk múlik, hogy a szezon hátralévő szakaszában pozitív vagy esetleg negatívabb lesz a megítélésünk. A hozzáállásunktól függ, meg persze attól, hogy csapatként játsszunk. Az eddigi szereplésünk magabiztosságot ad.

A vasárnapi meccsről a következőket mondta a barcikai szakvezető: – A borsodi rangadó mindig egyedi, érzelmes és megjósolhatatlan kimenetelű. Ki fogjuk zárni a felhajtást, a külső körülményeket, és csak arra fogunk fókuszálni, hogy a lehető legjobb formánkat hozzuk. A DVTK egy jó csapat, függetlenül attól, hogy ki ül a padon. Remek játékosai vannak, jó játékerőt képviselnek. Nagyon fontos, hogy amikor pályára lépünk, minden mérkőzésen meglegyen bennünk a győzelem iránti vágy. Meg kell próbálnunk egységesnek, gyorsnak és pontosnak lenni a DVTK ellen, különösen technikailag. A Diósgyőr egy jó csapat, és ha le akarjuk őket győzni, akkor jó teljesítményt kell nyújtanunk. A KBSC-ben Takács T. eltiltása letelt, illetve a kapus, Megyeri II. G. már újra van olyan állapotban, hogy ha a vezetőedző úgy gondolja, akkor a gólvonal elé állhat.