Szerda este hivatalosan kinevezték, csütörtökön reggel pedig sajtótájékoztató keretében mutatkozott be a sajtó képviselőinek Sergey Kuznetsov, a DVTK NB II.-es labdarúgócsapatának új, ukrán–magyar kettős állampolgárságú edzője. Bár az 1982. augusztus 31-én Harkivban született tréner legutóbbi „nagy” munkája lejárt tavaly májusban (a görög Panathinaikosnál volt másod­edző), nem tétlenkedett, hiszen egyrészt képezte magát, másrészt nemrégiben részt vett a felcsúti Pancho Arénában megrendezett Puskás Suzuki Kupa elnevezésű U17-es nemzetközi tornán, ahol a Dinamo Kijev edzője volt. Ezen kívül azt is elmondta, hogy már egy ideje Magyarországon tartózkodik, és ­Felcsúton, a Puskás Akadémián két korosztálynál is „segített” a szakmai stábnak. A diósgyőri labdarúgás történetében egyébként Kuznetsov a harmadik olyan szakvezető, aki „külföldiként” vállal szerepet a második vonal tekintetében. A második a kedden menesztett Dragan Vukmir volt, első pedig az a kárpátaljai magyar, de sokáig a Szovjetunióban élő Sándor István volt, aki az 1992/93-as évadban az NB I.-ben, az 1993/94-es szezon feléig pedig az NB II.-ben trenírozta az akkor DFC néven futó csapatot (2000/01-ben a nagyváradi születésű, romániai magyar labdarúgó, Kulcsár Sándor is volt edző Diósgyőrben, de akkor az NB II. harmadosztálynak számított). Kuznetsovnak egyébként gratulált kinevezéséhez Sándor István, ezen kívül a DVTK friss vezetőedzője azt is tudja, hogy a klub egykori futballistája, Guram Adzsojev az Arsenal Tula elnöke, ahol Kuznetsov először dolgozott edzőként, a vezetőedző segítőjeként.

Hálásak lehetnek

Bajúsz Endre, a diósgyőriek sportszakmai vezetője a sajtótájékoztatón elmondta: elsősorban azért váltak meg Dragan Vukmirtól – aki a csapatot hétfőn még Pécsett irányította –, mert eredménytelen volt a gárda. Ám azt is hozzátette, igaz, játékban voltak biztató jelek. Bajúsz Endrétől megtudtuk azt is: az új trénerrel két asszisztens edző is érkezik majd hamarosan, egyikük a védekezésért, másikuk a támadásért, azok felépítéséért lesz felelős. Ezenkívül új lesz az erőnléti edző személye, míg a videóelemzőt a klub fogja biztosítani a vezetőedzőnek. Szintén elhangzott, hogy Kuznetsovval 3 éves szerződést kötöttek. Megtudtuk, a sportszakmai vezető és a szakember vasárnap találkoztak először személyesen. Szóba került még az is, hogy közszájon forgott Sivic Tomislav, Pintér Attila és Erős Gábor neve mint lehetséges Vukmir-utódok, erre Bajúsz Endre az alábbiakat reagálta: „Sivicben és Attilában nem gondolkodtunk, bár természetesen jól ismerjük őket, az eredményeiket. Ezek tiszteletet parancsolóak, Attila magyar bajnok edző, és volt szövetségi kapitány is. Gábor ott volt a jelöltek között, a Kisvárda hálás lehet, hogy ilyen edzője van.”

A frissen kinevezett tréner többek között megemlítette, hogy Diósgyőrben fantasztikusak a körülmények, ahol csak a labdarúgásra kell koncentrálni, majd azt is mondta, hogy egyrészt a játék minőségének javítása a célja, másrészt az, hogy elérjék a célt, a feljutást. Tudja, hogy a szurkolók az elejétől fogva a maximumot várják el tőle, és reméli, hogy meg tud felelni az elvárásoknak. Mindenkinek megadja a bizalmat, de néhány posztra még várható erősítés.

– Három-négy nap még elmegy az ismerkedéssel, sok lesz az elemzés, az a lényeg, hogy majd szervezettek legyünk, és ne legyen túl „széles” a csapat. Gondolok itt arra, hogy ne adjunk területeket az ellenfeleinknek, mert azt kihasználják – hangsúlyozta Kuznetsov, aki arra a kérdésre, mennyire esett gondolkodóba ezen munka vállalását illetően amiatt, hogy az utóbbi nyolc hónapban már ő a harmadik edző Diósgyőrben, az alábbiakat válaszolta: – Amikor találkoztunk, átbeszéltük a hosszú távú koncepciót, sok dologban egyetértettünk. Ha ezeket megvalósítjuk, akkor szép jövő elé néz a klub. A kérés az, hogy stabilizálódjunk, és mostantól már ne nagyon veszítsünk pontokat.