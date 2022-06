Idei negyedik világkupaversenyén áll keddem rajthoz Guzi Blanka, a miskolci Swimming PC öttusázója. A kistokaji illetőségű sportoló hétfőn utazott el Törökországba, ahol Ankarában versenyez a hét végéig.

– Most sokkal jobban vagyok, mint voltam az előző világkupán, a bulgáriai Albenában megrendezett verseny előtt – mondta elutazását megelőzően Guzi Blanka. – Igaz, amikor onnan hazajöttem, és pár nap szünet után elkezdtem az edzéseket, borzalmasan mentek a dolgok, de a pünkösd előtti héten nagyot változott a helyzet, megnyugtató formában készülök az újabb megméretésre. És az sem rak rám terhet, hogy az előző világkupaversenyen a 4. helyen végeztem. Nem izgulok amiatt, hogy a vívást így vagy úgy kellene teljesítenem. Nyugodtan, teher nélkül versenyezhetek Ankarában.

A 6. helyen

Már csak azért is, mert a miskolci Swimming PC versenyzője a 6. helyen áll a világkupa-ranglistán, és ahhoz, hogy ne jusson be a sorozat nagy döntőjébe, a 36-os mezőnybe, az újabb ankarai versenyre, amelyre június 22-e és 26-a között kerül sor, nagyon sok váratlan eredménynek kellene születnie.

– Egy kicsit arról is szól ez a mostani verseny, hogy a mezőny alaposan megismerje az ankarai pályát – mondta Guzi Blanka, aki arra a kérdésre, hogy marad-e Törökországban a mostani vk-verseny és a döntő között, így felelt: – A magyar válogatott hazautazik, így én is. Biztos lesz olyan, aki marad, olyan országok sportolói, akik nehezebben jutnának haza, de mi nem tartozunk közéjük. Meg egyébként is: a döntőbe jutást nem lehet biztosra venni, azt a mostani versenyen lehet bebiztosítani. A mostani vk-viadalon szeretnék a döntőbe jutni, vagyis a legjobb 18 közé, és a vívásra helyezem majd a hangsúlyt. Remélem, hogy szombaton este az egyes után nem leszek csalódott, és a vasárnapi ráadás számban, a mixváltóban Bőhm Csabával jót tudunk majd menni. Csabával 2019-ben a budapesti laser-run világbajnokságon, a juniorok között aranyérmet szereztünk, kíváncsian várom, hogy három évvel később a felnőttek között, egy világkupaversenyen mire leszünk képesek.