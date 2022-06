A MEAFC-Miskolc gárdája az 5. helyen végzett az NB I/B Zöld csoportjában. Az egyetemisták egy évvel ezelőtt az NB I/B Piros csoportjából estek ki a harmad­osztályba, és azzal a céllal vágtak neki a 2021/22-es évadnak, hogy visszakerüljenek a második vonalba.

– Egész évben keményen dolgoztunk, de a legfőbb célunkat nem sikerült elérni – mondta Fazekas Csaba, a MEAFC-Miskolc kosárlabda-szakosztályának vezetője. – Mint a legtöbb, lefelé osztályt váltó csapatnak, így nekünk is az volt a szándékunk, hogy rögtön visszakerüljünk, azzal együtt, hogy láttuk, tudtuk, ez nem lesz egyszerű, mert erős csapatok vannak a mezőnyben. És azzal is tisztában voltunk, hogy az azonnali visszajutás nem sikerül mindig mindenkinek, közeli példaként említhetem a Cegléd és az Újpest esetét, annak a két csapatnak a helyzetét, amelyek 2021 nyarán lemaradtak a feljutásról. Ez a két gárda egy évvel ezelőtt alaposan beleerősített, nagyon jó játékoskereteket hoztak össze, A csoportos kosárlabdázókat igazoltak, és a végeredmény önmagáért beszél, ugyanis ez a két csapat jutott fel most az NB I/B Piros csoportjába. Mi pedig – ezen nincs mit szépíteni, ugyanis ez a lényeg – a végső célt nem értük el.

Rotációs problémák

A miért kérdésre Fazekas Csaba így folytatta:

– Az évadnak új vezetőedzővel vágtunk neki, Váczi Péter vette át a csapatot, aki új szemléletet, koncepciót hozott. Sok új játékos is érkezett, a gárda jelentős része kicserélődött. Az alapozás jól sikerült, ám az utolsó felkészülési tornán alapcsapatunk centere, Lippai Szabolcs sérülést szenvedett, és ezzel egy időben tulajdonképpen az egész szezonra elveszítettük őt. Ez a kiesés a bajnokság elején játékrendszerbeli, rotációs problémákat okozott, a kezdő center hiánya meglátszott az eredményeken is, mivel ezt a helyzetet nem tudtuk ellensúlyozni. Aztán leigazoltuk Lajsz Gergőt, hogy a gondjainkon enyhítsünk, és mivel szerkezetileg ez segített rajtunk, elkezdtek jönni az eredmények. Egymás után nyertük a meccseket, a tabellán is egyre jobban álltunk, és nem csak a bajnokságban mentek jól a dolgaink.

Hanem a kupában is

– Minden fronton jól teljesítettünk, a komolyabb sérülések elkerültek minket, és az amatőrcsapatok számára kiírt Hepp-kupában a klub történelme során először bejutottunk a négyes döntőbe – mondta Fazekas Csaba. – És nem mellékesen az egyetemi bajnokság, a Miskolci Egyetem csapata, amely a MEAFC-Miskolc együttesében sportolókra épül, hiszen ők adják a keret több mint felét, szintén jól szerepelt. Vagyis minden szép és jó volt. A Hepp-kupában egy érem megszerzésében reménykedtünk, és az elődöntőben a jobb erőkből álló Vasassal szemben szoros meccset játszottunk, de alulmaradtunk, és végül a bronzcsatát is elveszítettük. A kupának a hozadéka volt az is, hogy Szögi Ádámnak eltört a karja, és hogy Cseh György is összeszedett egy vádlisérülést. Fontos láncszemek estek ki az évad legfontosabb része, közvetlenül a rájátszás előtt, illetve a Hepp-kupa után az egyik edzésen Tóth Bence is maródi lett. Történt mindez akkor, amikor a kupadöntő hétvégéje után öt nappal megkezdődött a rájátszás…

A rájátszás

Amelynek az első etapjában, a negyeddöntőben a győri csapat ellen kellett pályára lépniük az alapszakasz 2. helyén végzett miskolci egyetemistáknak.

– A nehézségeink közepette tisztában voltunk azzal, hogy az Agrofeed Széchenyi Egyetem Győri KC együttese jó csapat, kellemetlen stílusú ellenfél. Hiszen annak ellenére, hogy a rájátszásban csak a 7. helyen végeztek, az első négy helyezett gárda ellen kimagasló mérlegük volt – hangsúlyozta az egyetemisták szakosztályvezetője. – Óvatosságra intett minket, hogy a jó csapatok ellen fel tudták szívni magukat, és hogy jó teljesítményt tudtak nyújtani. A rossz előjelek ellenére az első mérkőzést magabiztosan sikerült behúzni, esélyeshez méltóan nyertünk. A második összecsapáson, Győrben, 38 percig kontroll alatt tartottuk a meccset, ám a hajrában elúszott a remélt győzelem, aminek egy ilyen helyzetben nem lett volna szabad megtörténnie. Annak a meccsnek a végén sok hibát követtünk el, ellenfelünk élt a lehetőséggel, és innentől vérszemet kapott. Jött a harmadik mérkőzés Miskolcon, és ezen egy félidőnyi előnyt adtunk a Győrnek, ez pedig túl sok volt, nem tudtuk visszahozni a mérkőzést. Lépéshátrányba kerültünk, amit az újabb dunántúli bajnokin nem tudtunk eltüntetni. A rájátszás ezzel elment, és bár igaz, hogy utána két sikeres párharcot vívtunk, és végül az 5. helyen zártunk, de ennek már nem volt jelentősége, mert nem a felsőház második felében akartunk végezni.

Kosárlabda: a jövőről

És mi lesz a folytatásban? – tettük fel a kérdést a MEAFC-Miskolc szakosztályvezetőjének.

– A vezetőedző marad, a keret nagy része szintén – mondta Fazekas Csaba. – Két-három változás biztosan lesz azokon a posztokon, amelyekről úgy véljük, hogy erősítésre szorulnak. Olyan játékosokat akarunk igazolni, akik számára a kosárlabda mellett a tanulmányaik is fontosak, és ez utóbbit szívesen folytatnák kiemelt partnerünknél, a Miskolci Egyetemen. Mivel az alapkoncepció nem volt rossz az előző évadban, alkalmas lett volna a kitűzött cél elérésére, és nüanszokon múlott, hogy elakadtunk, az alapokat megtartjuk. Még egy év munkával előbbre juthatunk, úgy gondoljuk, hogy a játékosoknak meg kell adni a lehetőséget arra, hogy bebizonyítsák, alkalmasak a feladat végrehajtására. A cél pedig nem lehet más, mint a feljutás kiharcolása.

(A borítóképen: Fazekas Csaba)