Az öttusa-világelit ezen a héten a törökországi Ankarában gyűlik össze, ahol keddtől vasárnapig az idei világkupadöntő helyeiért harcolnak. A férfiaknál és a nőknél is 36-36 sportoló vesz részt a küzdelmekben. Azt nem lehet kijelenteni, hogy a világ legjobbjai állnak rajthoz, ugyanis az orosz és fehérorosz versenyzők országaik nemzeti szövetségének felfüggesztett tagsága miatt nem állhatnak rajthoz, illetve a világkupa kiírása alapján egy nemzetből csak három induló versenyezhet. Így hiába áll a 13. helyen Simon Sarolta a női világkupa-ranglistán a negyedik legjobb magyarként, csak a 4. helyen található Guzi Blanka, a 7. Gulyás Michelle és a 11. Réti Kamilla képviselheti a magyar színeket a török fővárosban, a női mezőnyben. A férfiaknál még „vadabb” a helyzet, itt 6 (!) magyar áll a világkupa-ranglista első 25 helyének egyikén, közülük is csak hárman vesznek részt a küzdelmekben, Bőhm Csaba, Szép Balázs és Marosi Ádám. Érdekesség, hogy 11 nemzet képviselői állnak rajthoz a világkupadöntőben, és mindössze három olyan ország van, amelyik a nemenkénti maximum indulói létszámot fel tudja vonultatni, Magyarország mellett ez Olaszországnak és Mexikónak sikerül.

A magyar delegáció kedden utazik Ankarába, a nők szerdán a körvívással kezdik a világkupát, amit másnap az elődöntők követnek. A 36 fős mezőny két csoportban szerepel majd, és ezekből a legjobb 18 sportoló jut be a fináléba, hogy az érmekért szállhasson harcba. A világkupa lebonyolításának érdekessége az, hogy nemcsak a döntőben, hanem az elődöntőben is lesz lovaglás, mindkét alkalommal 90 perces programban dőlnek el a helyezések (a korábbi világkupaversenyeken csak a finálékban volt lovas tusa).

A legutolsó világkupaversenyt egy hete ugyanitt rendezték meg, és ezen a megméretésen Guzi Blanka, a miskolci Swimming PC versenyzője a 7. helyen végzett.

– Ugyanaz lesz minden, a hoteltől kezdve a pályáig. Vagyis ismerem a körülményeket, amelyek rám várnak – mondta Guzi Blanka, aki arra a felvetésre, hogy a legutóbbi 7. helye után nem volt megelégedve a teljesítményével, így folytatta: – Volt bennem sérelem, szerettem volna jobban teljesíteni, de így egy héttel a verseny után már nincs bennem elégedetlenség. Két olyan verseny volt a pályafutásom alatt eddig, ami a csalódottság kategóriájába tartozik, és ez a legutóbbi világkupafutam nagyon távol van ezektől. Abban a kettőben az a közös, hogy nem sikerült ezeken a fináléba kerülni. A múlt heti az más kategória, a helyén kell kezelnem. Nem ez volt a legfontosabb versenyem az évben, de tapasztalatokat gyűjtöttem. Erről a világkupafutamról az maradt meg, hogy az elődöntőbe jutás nagyon sokat kivett belőlem, és emiatt a fináléban az utolsó számra, a futás-lövészetre elfogytam. Fáradtan és erőtlenül érkeztem el a verseny utolsó részéhez, és emiatt lettem hetedik. De ezen már nem rágódom, felkészülési versenynek abszolút elfogadható volt ez az ankarai világkupa.

Felvetettük a miskolci klub sportolójának, hogy a mezőny most lesz a legerősebb a világkupa-sorozatban, ugyanis vele ellentétben, a sportág élversenyzői közül nem mindenki állt rajthoz mindegyik világkupafutamon, például Gulyás Michelle mindössze két világkupaversenyen indult, és az ezeken elért dobogós helyezései alapján szerepelhet a döntőben.

– Igen, lesznek ilyenek a mezőnyben, az olasz Elena Micheli is ugyanebbe a kategóriába tartozik. Sok jó versenyző áll rajthoz, biztos vagyok benne, hogy nagy küzdelem lesz az elődöntőben és a döntőben is. Már nagyon várom, hogy elkezdődjenek a küzdelmek – mondta Guzi Blanka. – Lesz összehasonlítási alapom az előző ankarai verseny részeredményeivel, és annak örülnék, ha minden számban tudnék valamennyit javítani.

A világkupadöntő után a résztvevőknek lehetőségük nyílik arra, hogy a 2024-es párizsi olimpiát követő új öttusaszámot, a lovaglást váltó akadálypályát kipróbálják.

– Mi nem maradunk akadálypályázni, jövünk haza – mondta Guzi Blanka, aki arra a kérdésre, hogy mi a véleménye az új tusáról, így felelt: – Nem is olyan régen anyukám is kérdezte, hogy mit szólok ehhez. Neki is azt mondtam, hogy bármennyire is furcsának tűnik, ez engem nem foglalkoztat. Két évig még van lovaglás, az olimpiai kvalifikációs sorozat végéig nem tervezem, hogy kimegyek az akadálypályára. Ha nem sikerül ötkarikás kvótát szereznem, akkor lehet, hogy hamarabb kipróbálom, de mivel a nemzetközi versenyeket 2024 nyaráig biztosan lovas számmal rendezik meg, így egyelőre ezt tartom fontosnak.

