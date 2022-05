A Tiszaújvárosi KKSE versenyzője, Bragato Giada négy számban is a legjobbnak bizonyult a kajak-kenusok idei első világbajnoki válogatóján, a múlt hét végén a Szeged melletti Maty-éren: pénteken a női kenu kettesek sprintszámában lett első a szegedi Nagy Biankával, szombaton ugyanebben a párosban 500 méteren sem találtak legyőzőre, illetve utóbbi napon, egyesben az új számban, 1000 méteren is diadalmaskodott, majd vasárnap szintén egyesben, az 500 méteres számban is az első helyen ért célba.

Az U23-as világbajnok tiszaújvárosi–szegedi duó a múlt heti, racicei világkupán bronz­érmet szerzett az olimpiai számban, és ezúttal is gyorsabb volt, mint az itthon évek óta egyeduralkodó, tavaly, Tokióban ötödik Balla Virág, Takács Kincső kettős. Érdekesség, hogy egyesben mindkétszer Balla Virágot előzte meg a tiszaújvárosi kenus.

A DVTK-s Bodonyi András betegség miatt nem indult el a válogatón, ugyanis a múlt heti világkupáról hazatérve, több magyar válogatott sportolóval együtt, nála is koronavírus-fertőzést állapítottak meg. A diósgyőriek kenusa egyesben és párosban egyaránt 500 és 1000 méteren is rajthoz állt volna, ha nem betegedik meg. Klubtársai közül két Orosz, Adrienn és Ákos gyűjtött be egy-egy második helyet, előbbi kajak egyesben, 200 méteren, utóbbi szintén ezen a távon, kajak kettesben.

A második, egyben utolsó válogató négy hét múlva Szolnokon lesz. Az idei vb-t augusztus 3. és 7. között a kanadai Halifaxben rendezik, a kontinensviadalra pedig a müncheni multisport Eb keretében kerül sor augusztus 18-tól 21-ig.

Eredmények

Női

C-2 200 m: 1. Bragato Giada, Nagy Bianka (Tiszaújvárosi KKSE, MVM Szegedi VSE) 45,475 másodperc.

C-2 500 m: 1. Bragato Giada, Nagy Bianka (Tiszaújvárosi KKSE, MVM Szegedi VSE) 1:58,381 perc.

C-1 1000 m: 1. Bragato Giada (Tiszaújvárosi KKSE) 4:38,893 perc.

C-1 500 m: 1. Bragato Giada (Tiszaújvárosi KKSE) 2:05,301 perc.

K-1 200 m: 1. Lucz Anna (Újpesti TE) 40,399 másodperc, 2. Orosz Adrienn (Diósgyőri VTK) 40,780.

Férfi

K-2 200 m: 1. Birkás Balázs, Balaska Márk (MVM Szegedi VSE, Budapesti Honvéd SE) 33,405 másodperc, 2. Orosz Ákos, Apagyi Levente (Diósgyőri VTK, INTER-ÉPFU AVSE) 33,514.

(A borítóképen: Bragato Giada és Nagy Bianka)