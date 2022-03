A férfi röplabda Extraligában csütörtökön megkezdődött a rájátszás. Ennek első körében, a negyeddöntők három nyert mérkőzésig tartó első meccsén, a kazincbarcikai Don Bosco Sportközpontban a GreenPlan-VRC Kazincbarcika csapata a fővárosi Kistext együttesét fogadta. Nézők nélküli találkozón. Ugyanis a bajnokit rendező klubot a Magyar Röplabda Szövetség fegyelmi bizottsága két zárt kapus meccsre büntette szurkolói rendbontás miatt, amely a 2022. február 6-án lejátszott VRCK – Pénzügyőr SE (2:3) meccsen történt.

Jobban dolgoztak

A mérkőzés első pontját a vendégek szerezték, de aztán Páez jó nyitásainak köszönhetően a VRCK következett, a lendület csak akkor torpant meg, amikor a légiós labdája elkerülte a célterületet. A hazai együttes jobban dolgozott a hálónál, és ennek köszönhetően ők vezettek, 1-2 ponttal (9–7). Aztán amikor elkezdett távolodni a Vegyész, a Kistext időt kért. Mivel ez nem használt, még egyszer megpróbálták ugyanezt (14–8). A hálónál, centerben jobb volt a kék mezes Barcika (19–11), ám amikor zsinórban három fővárosi pont született, Toronyai edző a pauza mellett döntött. A kis szusszanás jót tett a csapatának, a szettet lezáró pontot stílszerűen a játszma legjobbja, Juhász P. verte le, centerhelyről (25–20).

A második menet elején Bibók ügyeskedett, hatból három pontot ő szerzett (6–3). A játékrész első idejét ezúttal is Bunda edző kérte ki, miután Blázsovics erős szervája a hálóból átcsavarodott a Kistext térfelére. Ekkoriban remek volt a sáncmunkája a Vegyésznek, elsősorban ennek köszönhetően nőtt az előnye (11–5). Magas fordulatszámon pörgött a Barcika, szinte minden sült neki (13–5), de ez nem tarthatott örökké, Reff attiék is megvillantottak ezt-azt a tudásukból (15–10). Mindez azonban nem zökkentette ki saját ritmusából a VRCK-t, olyannyira nem, hogy a közte tízet is összehozta (22–12). Meg is nyerték magabiztosan ezt a szettet, amelyet egy rossz fővárosi nyitás zárt le (25–14).