A férfi OB I. előző fordulójában hazai meccset vívott a miskolci alakulat, amely 7–7-es döntetlent ért el a tabellán utolsó helyet elfoglaló Metalcom Szentes ellen. A házigazda kissé álmosan kezdte a mérkőzést, ennek volt az eredménye, hogy az alföldiek 3–0-ra elhúztak.

– Szerettük volna saját közönségünk előtt mind a három pontot begyűjteni, így, hogy ez nem jött össze, nem aludtam jól... – közölte Vidumanszky László, az MVLC vezetőedzője. – Elmondtam a felkészülés során a csapatnak: ne tévesszen meg bennünket az, hogy a Szentes 17–6-ra kikapott Kaposváron, úgy tűnt, nem voltak akkor a medencében, de biztos voltam abban, hogy ellenünk mindent bele fognak adni, elvégre hol gyűjtsenek pontot, ha nem a táblázat második felében lévő Miskolcnál... Egy ilyen kapaszkodni akaró ellenfél rendkívül veszélyes, bátor lehet, vérszemet kaphat, megpróbálták, és majdnem bejött nekik. A sportban az eredmény nem jön magától, mindig küzdeni, harcolni kell érte, úgy nem lehet gondolkodni, hogy majd úgyis nyerünk... Ha annak a teljesítménynek, amit előzőleg a Debrecen ellen nyújtottunk, csak a felét hozzuk, akkor simán nyerhettünk volna. A gyenge kezdés miatt futnunk kellett az eredmény után, fordítottunk 5–4-re, és 6–5-re, ezen állásnál volt alkalmunk arra, hogy megduplázzuk az előnyt, ám rontottunk, a Szentes pedig egyenlített. Sokba került ez a rossz rajt, ha mi kezdünk így, és nem a Metalcom, akkor más lett volna a meccs képe. Tudjuk, mire vagyunk képesek, de olybá tűnik, hogy két rangadót egymás után nehezen tudunk lehozni, még úgyis, hogy elegendő idő volt a két találkozó között. Ezen kell dolgoznunk, habár fizikálisan nem volt probléma, inkább fejben.

Jelentős átfedés

Az OB I. alapszakaszából még négy összecsapása van hátra a PannErgy-MVLC-nek, ebből az első a 23. fordulóbeli mérkőzés, amelyet ma 16 órától kezdenek a szolnoki uszodában.

– A héten már „Szolnokoztunk” egyet, az egyik legrangosabb utánpótlás-sorozatban, a Komjádi Kupában csaptunk össze itt, Miskolcon, és a szerdai meccs 18–15-ös Dózsa-győzelemmel ért véget – említette Vidumanszky László. – Nálunk is, és a Szolnoknál is van jelentős átfedés a felnőtt-, valamint a Komjádi Kupában vízbe küldhető keret között. A kapusok nem brillíroztak, 33 gól esett, ami azért egy kicsit sok. Arra a célra tökéletesen megfelelt a mérkőzés, hogy éles csatát vívtak a fiatalok. A házigazda Szolnok jelenleg a harmadik helyen áll a tabellán, komoly céljaik vannak, úgyhogy ők az egyértelmű esélyesei az előttünk lévő 32 percnek. A célunk az lehet, hogy próbáljuk őket a lehető legjobban megszorongatni, valamint gyakorolni a március 12-i, kaposvári találkozónkra. Ott, akkor, inkább lesz pontszerzési esélyünk, mint most. Az alapszakasz hátralévő részében lesznek még rangadók, az alsóházban is, mi is beleszólhatunk mások helyezésébe, mások is a miénkbe, hiszen később nem lesz mindegy, hogy ki, kivel és hány ponttal fog találkozni. Mivel maximalista vagyok, szeretnénk úgy, olyan szándékkal nekiindulni az első kör hajrájának, hogy szerezzük meg a lehető legtöbb pontot.

(A borítóképen: Az erőviszonyok alapján a miskolciaknak kevés a sanszuk a pontszerzésre)