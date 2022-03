A Békéscsaba 1912 Előre szerdán az FC Ajkát hazai környezetben 3–2-re legyőző csapatából hárman maradtak ki, Fazekas L. kispados volt, az NB II. góllövőlistájának éllovasa, Lukács R. és a védő, Albert I. pedig az ötödik sárga lapja miatti eltiltását töltötte.



Korai gól



A mérkőzés alaphangját megadta a meccs elején született gól, amit meglepetésre a vendégek értek el. A 6. percben a bal oldalon Pantovictól Puskás kapta meg a labdát, utóbbi néhány lépést tett az alapvonal felé, majd jól adott középre, az ötösre érkező Horváth P. pedig a kapu bal oldalába lőtt, Kispállal a nyakában (0–1). A hazai együttesnek sokáig nem volt érdemi válasza erre, sőt, egy rossz hazaadás után Tóth D. növelhette volna csapata előnyét, ha Danilovic nem jön ki jól a kapujából. A DVTK a 26. percben hozta össze az első helyzetét, amelyet az új posztján rendkívül idegenül mozgó Oláh B. hagyott ki. Amin nincs is mit nagyon csodálkozni, ő ugyanis eddig labdaszerző, védekező középpályásként játszott, az építkezés, és pláne a gólszerzés eddig nem volt feladata. Az első félidő utolsó fertályórájában három egyenlítési lehetősége volt még a DVTK-nak, ezek ugyan nem voltak ajtó-ablak helyzetek, de lehetett volna belőle gól, ha Horváth Z. és Könyves lövésébe a védők nem lépnek bele, illetve ha egy szöglet utáni nagy nyomást nem vészel át a csabai gárda.



Gólözön



A második félidő elején a DVTK ugyan mezőnyfölényben volt, de ez helyzetet nem hozott, az újabb gólt pedig a vendégek szerezték. Egy előre ívelt labdánál Tóth D. előzte meg védőjét, majd Daniloviccsal harcolt a labdáért, és ennek során a kapus kezében elesett, a játékvezető pedig 11-est ítélt. A büntetőt Pantovic végezte el az 57. percben, aki a kapu közepébe bombázott (0–2). A kába piros-fehérek a középkezdés után visszaköltöztek az ellenfél térfelére, kettős cserét hajtottak végre, ám Molnár G. lövése után nem sokkal, egy szögletet követően, a 63. minutában újra a Békéscsaba zörgette meg a hálót. Pantovic kapta meg a lasztit a sarokrúgásból, elkezdett befelé araszolni, majd balról, 14 méterről a hosszú alsó sarokba lőtt (0–3). Aligha hitt bárki is a stadionban a hazai szimpatizánsok közül abban, hogy innen fel lehet állni, de a 67. percben Eppel fejese adott egy kis reménysugarat, Molnár G. ívelését fejelte a jobb alsó sarokba (1–3). A folytatásban nagyon csipkedte magát a DVTK, de ahhoz, hogy felálljanak az is kellett, hogy a Békéscsaba bátor játéka, átmenjen eredménytartó bekkelésbe, amit azzal is ,,segítettek”, hogy a két játszó, szélső középpályásukat lecseréljék. A defenzív játékuknak egyenes következménye volt a bekapott gól, a 77. percben Könyves bal oldali szögletét Horváth Z. fejelte közelről a kapu bal oldalába (2–3). És még ettől is volt feljebb a Diósgyőrnek, a csereként beállt fiatal, Jurek a 86. percben döntetlenre alakította az eredményt, miután a 16-osnál csorgó labdát összeszedte, és a bal alsó sarokba bombázott (3–3). A belelkesedett hazaiak részéről Jurek duplázhatott volna, ha nem ér bele a lövésébe egy vendégjátékos. A hosszabbításban viszont nem a piros-fehéreknek jött a happy end, 0–3-ról nem sikerült megfordítaniuk a meccset, hanem egy kontra végén gólt kaptak. A 91. percben Sipos húzhatott kapura üresen, elvitte a labdát a kiinduló Danilovic mellett, majd két visszafutó védő között a bal alsó sarokba küldte a lasztit (3–4).



A Békéscsaba megérdemelten nyert, mert a DVTK csak a második félidő második felében nyújtott olyan teljesítményt, ami elvárható egy hazai pályán játszó élcsapattól. Ezt megelőzően azonban a bátran, taktikusan játszó viharsarki gárda háromgólos előnyt szerzett, és ez attól függetlenül soknak bizonyult, hogy a DVTK a hátrányát le tudta dolgozni. Ugyanis amikor a vendégek döntetlenre álltak, képesek voltak hamar gólt szerezni, a meccs elején, és a végén is. A DVTK ezzel elvesztette hazai veretlenségét, és 4 pontra csökkent az előnye az őt üldöző, döntetlent játszó Kecskeméti TE-vel szemben.



Diósgyőri VTK vs. Békéscsaba 1912 Előre3–4 (0–1)



Diósgyőr, 2746 néző. V.: Kovács I. (Baghy, Sinkovicz).



Diósgyőri VTK: Danilovic – Polgár, Szatmári, Szűcs K. – Kispál (Jurek, 59.), Molnár G., Lucas, Zsolnai (Eppel, 59.), Oláh B. – Horváth Z., Könyves. Vezetőedző: Kondás Elemér.



Békéscsaba 1912 Előre: Winter – Hodonicki, Farkas M., Bora, Bor – Sipos, Váradi (Farkas B., 93.) – Puskás (Fazekas L., 75.), Horváth P. (Illyés, 61.), Pantovic (Szabó P., 75.) – Tóth D. Vezetőedző: Schindler Szabolcs.



Sárga lap: Kondás Elemér (kispadon, 92.), ill. Hodonicki (53.), Winter (80.).

Gólszerző: Eppel (67.), Horváth Z. (77.), Jurek (86.), ill. Horváth P. (6.), Pantovic (57. - 11-esből, 63.), Sipos (91.).

Jók: Könyves, Jurek, ill. Winter, Hodonicki, Bora, Sipos, Pantovic.



Kondás Elemér: – Azt a jelzőt használnám, hogy őrült mérkőzés volt. Ellenfelünk az első támadásából gólt szerzett, utána mentünk, nyomtunk, jött egy 11-es, és 0–2 lett. Aztán egy szögletnél elaludtunk, még egy gólt kaptunk, és onnan kellett visszajönni. Ez sikerült. Megvoltak lehetőségeink, de az ellenfél kapusa parádésan védett, a megpattanó labdák pedig centikkel mentek mellé. Ez egy ilyen mérkőzés volt... A második játékrész alapján meg kellett volna nyerni a meccset, meg is érdemelték volna a játékosok, mert sokat dolgoztak, de úgy kezdtünk ma, ahogy nem szabad kezdeni.



Schindler Szabolcs: – Ilyen meccs után nehéz megszólalni, ami a legfontosabb, hogy a mai meccsre és a szerdaira is taktikailag nagyon jól felkészültünk. Nagyon sok lehetőségünk, kontránk volt, ezeket kihasználtuk. A második félidőben mélyen védekeztünk, felhoztuk a DVTK-t, de az összkép alapján megérdemeltük a győzelmet. Nagyon nehéz meccs volt, a Diósgyőr is nagyon jól játszott, szerdán is nehéz meccsünk volt, akkor is három pontot szerzetünk. Az nagyon fontos a jövőre nézve, pozitívum, hogy a csapatban van tartás.



További eredmények az NB II-ben



Szentlőrinc – Tiszakécske 1–2 (0–1)

Budaörs – Dorogi FC 3–0 (1–0)

FC Ajka – III. Kerületi TVE 1–1 (0–1)

Aqvital FC Csákvár – Nyíregyháza Spartacus 2–3 (1–2)

BFC Siófok – Pécsi MFC 0–0

Kecskeméti TE – Szolnoki MÁV 0–0

Soroksár – Szeged-Csanád Grosics Akadémia 2–2 (2–0)

Vasas FC – ETO FC Győr lapzárta után

A Szombathelyi Haladás – Budafoki MTE mérkőzést ma 20 órától rendezik.



A bajnokság állása



1. Vasas FC 27 16 8 3 46–17 56

2. Diósgyőri VTK 28 16 7 5 50–31 55

3. Kecskeméti TE Hufbau 28 15 6 7 46–27 51

4. Szeged-Csanád GA 28 14 8 6 46–21 50

5. Nyíregyháza SFC 28 12 8 8 37–37 44

6. BFC Siófok 28 11 11 6 31–26 44

7. Szombathelyi Haladás 27 12 7 8 29–20 43

8. Pécsi MFC 28 11 7 10 33–26 40

9. ETO FC Győr 27 10 7 10 34–34 37

10. Dorogi FC 27 10 4 13 25–38 34

11. Szentlőrinc 27 8 10 9 28–30 34

12. Soroksár SC 28 8 9 11 48–51 33

13. FC Ajka 28 8 8 12 36–39 32

14. Békéscsaba 1912 Előre 28 7 11 10 40–45 32

15. Tiszakécskei LC 28 9 4 15 30–49 31

16. III. Ker. TVE 28 7 10 11 28–40 31

17. Budaörs 28 6 11 11 28–43 29

18. Aqvital FC Csákvár 28 6 9 13 38–49 27

19. Szolnoki MÁV FC 28 5 9 14 24–42 24

20. Budafoki MTE 27 5 8 14 25–37 23

A Dorogi FC – Szentlőrinc mérkőzést március 16-án rendezik.