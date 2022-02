Ahogy arról írtunk is, a vasárnapi győztes meccs első eseménye volt Hegedűs János sérülése. Az 5. percben a védő egy felugrás után rosszul érkezett a földre, alaposan megütötte a fejét, előbb a hordágyas egészségügyi személyzet jött be a pályára, majd úgy tűnt, hogy mentőre is szükség lesz, végül azonban a kemény védő a saját lábán hagyta el a játékteret, és gyalogolt el a mentőautóig, hogy ott megállapítsák, agyrázkódást szenvedett-e. A belső védő a játékot nem tudta folytatni, helyére Szűcs K. érkezett a 10. minutában.

„Hegedűs János agyrázkódást szenvedett, és elrepedt a halántékcsontja, illetve az állkapocscsontja ízületbe hatoló módon tört el, utóbbi miatt műtét vár rá. Az agyrázkódás következtében azonnal nem lehet műteni, várhatóan tíz nap múlva kerül sor a beavatkozásra. Ezt követően nagy valószínűséggel hosszabb kihagyás vár rá” - tájékoztatott dr. Szabó Zsolt, a DVTK orvosigazgatója a DVTK honlapján olvasható közleményben.