A labdarúgó NB II. 23. fordulójának zárómeccsét, ennek a körnek a rangadóját rendezték hétfőn késő este, amelynek során a Diósgyőri VTK együttese a Kecskeméti TE Hufbau gárdájának vendége volt. Az összecsapás tétje az volt, hogy melyik csapat ugrik az élre. Ehhez a DVTK-nak egy döntetlen is elég lett volna, az alföldi együttesnek pedig a győzelem kellett.

Három és hat

Az előző évadban még a harmadosztályban szerepelt kecskeméti csapat kezdője három helyen változott az előző bajnokihoz, az FC Ajka vendégeként 3–1-re megnyert meccshez képest: Buna és Ryashko a védelemben kapott helyet, míg Szuhodovszkira támadóként számított edzője. A kimaradók közül ketten, Katona és Tóth D. a kispadra kerültek, Belényesi pedig szombaton a DVTK játékosa lett. A piros-fehérek a 27 éves védőt kivásárolták élő szerződéséből, de nem nevezték a meccsre, hogy ezzel valamelyest tompítsák a nem hétköznapi klubváltás kapcsán fellobbanó kecskeméti érzelmeket.

A DVTK kezdőcsapata hat (!) helyen változott a legutóbbi bajnokihoz képest. A BFC Siófok ellen Diósgyőrben 1–0-ra megnyert mérkőzést figyelembe véve kimaradt az akkor fejsérülést szenvedett Hegedűs J., az ötödik sárga lapját begyűjtő Oláh B. és a betegséggel küszködő Eperjesi. Az előző fordulóban, a félidőben lecserélt Németh M. sem volt a kezdőben, az őt akkor váltó Molnár G. viszont igen. Danilovic kapust a betegsége után visszatérő Póser „ütötte ki”, az U20-asként szerepeltetett Jureket pedig a 19 éves Keller, a néhány napja szerződtetett izraeli–magyar kettős állampolgárságú védőjátékos. Az előző meccsen támadóként szerepeltetett Jurek helyett Horváth Z.-t tudta a csapatba állítani edzője, a védelemben pedig a Siófok ellen sérülése miatt kieső Hegedűs J. helyett becserélt Szűcs K., valamint Polgár is helyet kapott.

És még egy érdekesség az összeállításokkal kapcsolatban: a kecskemétieknél ezúttal is kezdő volt Lukács Dániel, aki nyártól a DVTK játékosa lesz.

Két vendéggól

Az első félidő elején egyik csapat sem terhelte a másikat azzal, hogy maximumot nyomott volna, a találkozó eleje méricskéléssel telt. Nagyjából a 10. perctől a DVTK került enyhe mezőnyfölénybe, a fehér mezesek bátrabbaknak, határozottabbaknak tűntek. Igaz, helyzetük egy darabig nem volt, de aztán az első lehetőségüket gólra váltották. A 18. minutában Molnár G. ívelése után Horváth Z. a 16- os vonalán, középen remekül készítette le a lasztit a büntetőterületre a bal oldalon befutó Könyvesnek, amivel a csatár az ötösig lépegetett, majd a rövid, vagyis a bal alsó sarokba lőtt (0–1). Az eső már ekkor is esett, ami a játékrész közepén fel is erősödött. A DVTK a 24. percben megnyugtató előnyre tehetett volna szert, miután Zsolnainak balról a kapu elé érkező beadását a cerberus, Varga B. elnézte, ám a kipattanó labdát Szűcs K.-nak 7 méterről nem sikerült a ketrecbe küldenie, a labda elszállt a kapu mellett. A kecskemétiek próbálkoztak azzal, hogy eltüntessék a hátrányukat, és a labdát a vendégek térfelén tartották, de kapu felé tartó lövést csak a 35. percben tudtak összehozni, Tóth B. kísérlete azonban könnyű zsákmánya lett Pósernek. Már úgy látszott, hogy az első félidő végén maradt az egygólos DVTK-előny, ám a 45. percben a bal oldalon Keller egy jó passzal kiugratta Könyvest, aki két védővel a nyakán is középre lőtte a labdát, az érkező Polgár pedig a bal kapufával szemben a kapuba sodorta a játékszert (0–2).

Három találat

A második félidőre becserélte Tóth D.-t és Katonát a hazaiak szakvezetője, és ettől valamivel jobb lett a lila-fehér együttes. A kecskeméti csapat birtokolta többet a labdát a sáros talajon, de veszélyes lehetőséget az első negyedórában nem sikerült kialakítaniuk. Ebben a fertályórában Horváth Z. úszott meg egy kiállítást, mert annak ellenére, hogy a nyakánál fogva rántotta le Vágót, a küzdelem résztvevői egy-egy sárgát könyvelhettek el. Rá három percre, a 60. minutában viszont előkerült a piros, a kiugrani készülő Horváth Z.-t állította meg szabálytanul, utolsó emberként Szalai G. A folytatásban Molnár G. beadását fejelte Bárdos a kapu fölé, majd váratlanul szépített a 10 emberrel játszó KTE. A félidő közepén Szuhodovszki balról érkező szögletét Szabó A. – Polgár szoros őrizetében – 7 méterről a kapu bal oldalába küldte (1–2). A 75. percben egy 11-est is megúszott a DVTK, annak ellenére, hogy egy védő a 16-oson belül lebirkózott egy hazai játékost, a meccset vezető Karakó kifelé ítélt szabadrúgást. Aztán az utolsó fertályórában Könyves, a túloldalon pedig Lukács D. durrantott a kapu mellé. A 87. percben Szűcs K. passza után Németh M. lopta a távot, és 17 méterről eleresztett lövése után egy védőről a kapu jobb oldalába pattant a labda (1–2). Hogy legyenek a végén izgalmak, arról Bárdos gondoskodott, egy hazai előreívelés után úgy fejelte a saját kapuja felé a labdát, hogy azt Póser nem érte el, így öngól született (2–3).

A piros-fehérek rendezettek, magabiztosak voltak az első órában, és bár a kiállítás után mintha túl hamar elkönyvelték volna a győzelmet, összességében megérdemelten nyerték meg a rangadót és vették vissza első helyüket a tabellán. És nem mellékesen 5 pontra növelték előnyüket a legjobb, nem feljutó helyen álló csapattal, a Kecskeméttel szemben.

Kecskeméti TE Hufbau vs. Diósgyőri VTK 2–3 (0–2)

Kecskemét, 500 néző. V.: Karakó (Vígh-Tarsonyi, Belicza).

Kecskeméti TE Hufbau: Varga B. – Buna (Tóth D., 46.), Ryashko, Szabó A. – Nagy K., Vágó, Szalai G., Grünwald (Hadaró, 59.) – Lukács D., Tóth B. (Katona, 46.), Szuhodovszki. Vezetőedző: Szabó István.

Diósgyőri VTK: Póser – Szűcs K., Szatmári, Bárdos – Polgár, Molnár G. (Bokros, 85.), Lucas, Zsolnai (Németh M., 78.), Keller (Kocsis, 89.) – Horváth Z. (Eppel, 78.), Könyves. Vezetőedző: Kondás Elemér.

Sárga lap: Buna (6.), Ryashko (26.), Nagy K. (50.), Vágó (57.), Hadaró (92.), ill. Horváth Z. (57.), Zsolnai (74.)

Kiállítva: Szalai G. (60.).

Gólszerző: Szabó A. (68.), Bárdos, öngól (89.), ill. Könyves (18.), Polgár (45.), Németh M. (87.).

Jók: Szabó A., Szalai G., ill. Szatmári, Keller, Könyves, Lucas.

(A borítóképen: Könyves (balra) szerezte a mérkőzés első gólját)