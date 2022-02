Ezen a héten vasárnap kitavaszodik a labdarúgó NB III.-ban, a Keleti csoportban a 21. forduló mérkőzéseit játsszák. Ennek keretében a tabella 5. helyén álló Termálfürdő FC Tiszaújváros együttese 14 órától a Tállya KSE csapatát fogadja. Az újvárosiak felkészülése viszontagságos volt, a valamivel több mint öt hét alatt volt mélypont.

– A felkészülést január 6-án kezdtük, teljes létszámmal. Eleinte minden a tervek szerint alakult, aztán elkezdett közbeszólni a vírus – mondta Vitelki Zoltán, a Termálfürdő FC Tiszaújváros vezetőedzője, majd így folytatta: – Sajnos, egymás után estek ki a játékosok, és a második, harmadik héten csak minimális létszámmal tudtunk edzeni. Játszottunk edzőmeccseket úgy, hogy előbb négy, majd nyolc játékosunk betegség miatt távol maradt, majd amikor a hiányzók száma tovább növekedett, kénytelenek voltunk a leszervezett felkészülési mérkőzéseket lemondani. Két ilyen találkozónk is volt, egy hétvégi és hétközi meccsünk maradt el. Másfél héttel ezelőtt jutottunk el oda, hogy ismét pályára tudtunk lépni, és a múlt hét végére, a bajnoki főpróbára értünk el oda, hogy a vírus miatt hiányzónk már nem volt. Ez persze nem jelenti azt, hogy mindenki százszázalékos lenne.

Az edző elmondása szerint nagyon oda kell figyelni a koronavírus miatt edzéseket kihagyott játékosokra, és ezzel kapcsolatban azt is mondta, hogy a meccs előtti hét nagyon fontos abból a szempontból, hogy mostanra kezdik utolérni magukat a korábban edzéseket kihagyott játékosok.

– A visszatérőknél arra kell figyelni, hogy nem lehet egyszerre adagolni a terhelést, illetve mivel szakaszosan tértek vissza a labdarúgók, nem egyforma edzettségi állapotban voltak, vannak. A mostani hét arról szól, hogy mindenki ugyanazt a munkát végzi, tulajdonképpen ezen a héten állt vissza az élet a rendes kerékvágásába. Reményeink szerint a bajnoki nyitányra magunk mögött hagyjuk ezt a szakmai szempontból kellemetlen időszakot – mondta Vitelki Zoltán.

Csak érkezők

Mint azt az edzőtől megtudtuk: a téli időszakban távozója nem volt a csapatnak, az érkezői oldalon viszont három labdarúgó található.

– Kívülről, más csapattól egy játékost igazoltunk, a védő Nagy Péter a megyei II. osztályú Bükkábrány csapatától érkezett, de személyében egy tapasztalt játékossal erősödtünk, ő ugyanis NB II.-es együttesben is szerepelt korábban, illetve NB III.-as csapatokban játszott, nem mellékesen a Tiszaújváros együttesében is futballozott – közölte a tiszaújvárosi edző, majd így folytatta: – Az utánpótlásból két fi atal került fel a felnőttcsapathoz, mindketten tehetségesek. Molnár Dávid 16 éves, a kapus György Kristóf néhány napja töltötte be a 17-et. A meccsterhelést az utánpótláscsapatban kapják majd, de fejlődésüket szeretnénk elősegíteni azzal, hogy az edzéseinket látogatják.

A tavaszi vágyakról, reményekről is kérdeztük a tiszaújvárosi gárda szakvezetőjét.

– Ahogy az ősszel, úgy tavasszal is a győzelmek megszerzéséért szállunk majd harcba a mérkőzéseken. Bízom benne, hogy a vírus utáni időszakban legalább azt a szintet tudjuk hozni, amire ősszel is képesek voltunk. A cél azonban az, hogy játékban előbbre lépjünk – mondta Vitelki Zoltán, aki kérdésünkre az év első tétmeccséről a következőket mondta: – Az első mérkőzésünket hazai környezetben játsszuk, és a Tállya ellen nem lehet más célunk, mint a három pont begyűjtése. Nekünk ezen a meccsen saját magunkkal kell foglalkoznunk, és ha mindenki egészséges lesz, képesek leszünk jó teljesítményre, amivel elérhetjük a győzelmet.

A főpróbán

A bajnoki főpróbát a szintén az NB III. Keleti csoportjában szereplő ellenféllel szemben, hazai környezetben tartotta a múlt vasárnap a tiszaújvárosi együttes.

Termálfürdő FC Tiszaújváros – Kisvárda MG tartalék 0–1 (0–0)

Termálfürdő FC Tiszaújváros: Herceg (Galambvári) – Bocsi (Kundrák), Gelsi (Lehóczki), Nagy P. (Mahalek), Tóth S. (Lőrincz) – Pap (Bartusz), Géringer, Gönczi (Bussy), Vitelki B. (Erős) – Gottfried (Molnár M.), Nagy D. (Benke). Edző: Vitelki Zoltán.

Gólszerző: Himic (89.).

(A borítóképen: A Tisza-partiak előkelő pozícióból kezdik a tavaszt)