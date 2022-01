A koronavírus-járvány okozta nehézségek ellenére a putnoki gyerekek körében egyre népszerűbb a kézilabdázás. Ölschléger Krisztián vezetésével néhány éve indult újra a képzés, elsősorban az általános iskolások körében. A PVSE-nél egy rövid szünet után már elkezdték a munkát, hiszen a tavaszi szezonban fontos mérkőzések, tornák várnak a gyerekekre. A fiatalok nagy lendülettel vágtak neki a felkészülésnek, ami természetesen az edzőkre is átragadt.

Edzenek, versenyeznek

– Büszkén mondhatom, hogy most már hatvanhárom utánpótláskorú játékosunk van, akik nem csupán a PVSE igazolt sportolói, hanem aktívan részesei az edzéseknek, mérkőzéseknek, a korosztályok számára kiírt tornánknak – fogalmazott a helyi sportcsarnokban Ölschléger Krisztián szakmai vezető. – A legfontosabb, hogy a gyerekek mozogjanak, sportosan éljenek, és fejlődjön a tudásuk. Ezért csináljuk, az pedig csak hab a tortán, hogy jól érzik magukat a foglalkozásokon. Ebben a korban még több sportágban részt vesznek a diákok, ezért olykor nehézséget okoz mindent összeegyeztetni, de szerencsére eddig sikerült áthidalni a felmerülő problémákat.

A PVSE szakemberei is követik a Magyar Kézilabda Szövetség szakmai iránymutatását, amiről folyamatosan elektronikus edzésnaplót is vezetnek. Éppen ezért nem lehet ad hoc jelleggel rögtönözni a foglalkozásokat, és a fiatalok is joggal várják el, hogy változatosak legyenek az edzések.

Élvezzék

– Ezek a kisiskolás- és gyermekbajnokságban szereplő játékosok már igénylik azt, hogy megmondjuk nekik: mit, hogyan csináljanak – folytatta Ölschléger Krisztián. – A gyakorlatokat pedig igyekeznek a legjobb tudásuk szerint végrehajtani. A fő szempont azonban az egyéni képzés mellett a játék, hiszen fontos, hogy élvezzék mindazt, amit csinálnak.

A pandémiás időszakban az országos szövetség is számos szigorítást bevezetett, ami nem csupán szervezési, hanem anyagi oldalról is megterheli az egyesületeket. Ennek ellenére a PVSE minden előírást igyekszik betartani, hiszen a gyerekek és az edzők egészsége a legfontosabb.

Segít az önkormányzat

– A működésünket nem befolyásolják anyagi nehézségek, mert a kezdeti lépések óta az önkormányzattól nagyon sok segítséget kaptunk és jelenleg is kapunk – tette hozzá a PVSE kézilabda-szakosztályának szakmai vezetője. – Ez egy komoly támpont, ami nagy biztonságot ad számunkra az idei terveinkkel kapcsolatban. A gyerekek számára az is motivációs tényező lehet, ha helyben felnőttmérkőzéseket látnak. Most az a tervünk, hogy több találkozót is igyekszünk ide hozni, hogy a sportágat még jobban népszerűsíteni tudjuk. A Kazincbarcikai KSE kezdte el a megemlékezést Tóth Attiláról, a megyei szövetség korábbi főtitkáráról, idén a tervek szerint Putnokon rendeznénk meg a tornát. Az idősebbek emlékezhetnek arra, hogy a városban régebben nagy hagyománya volt a felnőtt kézilabdának, szeretnénk, ha ez az érzés idén ismét visszatérne a településre.

A kézilabda-szakosztály szakmai vezetője azt is szeretné, ha a jövőben tovább gyarapodna a csapatok létszáma, belátható időn belül pedig akár ismét lenne felnőttcsapata a gömöri városnak.

(A borítóképen: A putnoki kézisek már munkához láttak)