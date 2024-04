A gyerekkönyvtár vezetőjét, Miklós Katalint is kérdeztük, aki elmondta, a könyvtár hangulata mesés. Tágas a terek, kényelmesek a székek, ahová leülve nyugodtan lehet könyvet olvasgatni, viszont ha modernebbre vágyik valaki, azt is kielégíti a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár.

Fontos a középiskolás réteg

A pályázat kapcsán is kérdeztük. A válaszából rögtön kiderült, hogy egyértelműen boldog és büszke az eredmény miatt, amit elértek a könyvtárral. „Nem számítottunk erre, ez már a 15. alkalom, mégis most volt a legtöbb pályázó. Az is boldoggá tett minket, hogy nem csak a megyéből, hanem azon kívül is adtak be rajzokat. Olyan gyerekek is, akik rendszeres látogatói a mi könyvtárunknak. A munkánknak van értelme, népszerűsítsük az olvasást, a könyvtárat.”

A könyvtár intézményéről is beszélgettünk, szerepéről és fontosságáról a fiatalabb generáció számára. „Szerintem óriási a jelentősége és a felelőssége azoknak, akik itt dolgoznak.” Miklós Katalin szerint a középiskolás réteg az, akik arányaiban kevesebben járnak könyvtárba. „A középiskolás réteg az, aki a legproblémásabb, ennek ellenére a jelentőségünk fontos.”

Kiderült, hogy szisztematikusan arra törekednek, hogy már fiatal korban megfogják a gyerekeket, programokkal és egyéb rendezvényekkel. Emellett a szülőkkel is szeretik tartani a kapcsolatot. „Az is örömteli, délutánonként főleg, hogy óvodából és iskolából jönnek, hogy tömegek vannak. A kisgyerekek nagyon nyitottak az olvasásra.”

Utolsó kérdésként a szépirodalom jövőjéről is faggattuk. „Én hiszek abban, hogy megmarad az érdeklődés az irodalom, művészet és a könyvek iránt. Az elektronikus világ ellenére is soha nem fog kiveszni ez a világból.” – tette hozzá a könyvtárvezető.