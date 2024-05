Ágh Péter, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára beszédében kitért arra, hogy a kistelepülések fejlesztése eddig is és ezután is egy nagyon fontos cél lesz, hiszen Magyarország olyan kincseiről van szó, amelyre erőforrásként kell tekinteni. Ebben a munkában fontos, hogy mindenki kivegye a részét és ezt tette az Építési és Közlekedési Minisztérium akkor, amikor a Magyar Közút Nonprofit keresztül beszállt a település fejlesztésébe az útfelújítási program által. Több mint 288 millió forintból, 2,3 kilométer hosszan valósult meg a fejlesztés, ami az itt élők számára is egy teljesen új, magasabb életszínvonalat biztosít.

Gömörszőlős értékeire hívták fel a figyelmet

Riz Gábor országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy Gömörszőlős egy olyan ékköve ennek a választókerületnek, amely okkal és méltán hívja fel magára a figyelmet és vívja ki mindazok elismerését akik megfordulnak erre. Itt szeretettel várják az embert, különlegességeket tapasztal meg, olyan csend és béke van az emberek lelkében ami szeretettel ötvözve jövőképet is ad. „Ahova út vezet ott emberek találkoznak, ahol emberek találkoznak ott gondolatok születnek, ahol gondolatok születnek, ott előbb utóbb eredmények is” és ez a mai egy ilyen eredmény, tette hozzá.

2024.05.09. Gömörszőlős. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában, az „Országos közúthálózat felújítási munkái 2020-2024-Észak-Magyarországi régió” Útfelújítási Program részeként megújult a 26101 jelű Gömörszőlős bekötőút átadása. Fotó: Vajda János VJ Észak-Magyarország A képen: Peiker Tamás vármegyei igazgató, Magyar Közút Nonprofit Zrt., Riz Gábor országgyűlési képviselő, Ágh Péter államtitkár, Építési és Közlekedési Minisztérium, É. Kovács Judit polgármester.

É. Kovács Judit Gömörszőlős polgármestere ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy településükön egy „maroknyi ember” alig 80 fő él, köztük a helyi családok utódai és újonnan beköltözők laknak itt. Védett épületek sora, pihentető csend, ligetes fás terek, muzeális kiállítóterek találhatók ebben a gyönyörű kis faluban. Mindezeken kívül számtalan érték egyesületek, vállalkozások, és az önkormányzat által kínált programok színesítik a kis település életét. A gyönyörű természeti táj is egy „aranytartalék” a mai rohanó bizonytalan világunkban.

Korszerű bekötőút épült

Peiker Tamás a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vármegyei igazgató beszédében kitért arra, hogy a gömörszőlősi bekötőút 2300 méter hosszúságú szakasza újult meg. Itt az elégtelen teherbírású részeken pályaszerkezet csere történt, négy méter szélességben, két réteg aszfaltot fektetett le a kivitelező, több mint 2000 tonna aszfaltot épített be és megújult az útpadka. Nagyon fontos része volt a projektnek az ívekben kialakított beton rázóburkolat, hiszen ez jelentősen segíti a közlekedőket.