A kormány stratégiájának egyik fókuszpontja most a gazdaság dimenzióváltásán van, fontos célkitűzés, hogy a lehető legrövidebb időn belül Magyarországé legyen Európa egyik leginnovatívabb gazdasága – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter május 6-án Budapesten. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Evosoft beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a német szoftverfejlesztő vállalat új kutatás-fejlesztési projektjének célja a gyártóegységek telepítésének hatékonyabbá tétele.

Miskolcra is települnek

Tájékoztatása szerint a beruházás értéke 3,4 milliárd forint, ehhez az állam 682 millió forint támogatást biztosít, így segítve elő 75 új, magas képzettséget igénylő munkahely létrehozását – Budapesten 57-et, Miskolcon 18-at. Leszögezte: a Siemens csoporthoz tartozó cégnek a térségben is több helyen vannak kutatás-fejlesztési bázisai, így nagyon erős versenyben tudta hazánk elnyerni a beruházást, ami ismét bizonyítja a magyar munkaerő versenyképességét a legmagasabb hozzáadott értékű tevékenységek terén is. – A magyar kormány továbbra is a lehető legszélesebb körű együttműködésre törekszik önökkel annak érdekében, hogy a Siemens vállalatcsoport döntéshozói számára legyen világos az, hogy az ilyen típusú beruházásoknak Magyarországon van a legjobb helyük – jelentette ki. Valamint kitért arra is, hogy továbbra is a német vállalatok alkotják a legnagyobb beruházói közösséget Magyarországon, az összes beruházás 20-21 százaléka köthető hozzájuk, illetve a legfőbb kereskedelmi partner is Németország, miután tavaly a forgalom új rekordot döntött, értéke 70 milliárd euróra bővült.

Komoly előrelépés

Ennek kapcsán egy friss felmérést is idézett, amelynek eredményei szerint ötből négy Magyarországon működő német cég újra idehozná a beruházását.

– Ez kifejezetten magas arány, ami jól mutatja a német beruházói közösség bizalmát Magyarországban, a magyar gazdasági és beruházási környezetben. A mai beruházás is egy kifejezetten komoly előrelépés ebből a szempontból – fogalmazott. Szijjártó Péter beszédében ezután érintette az utóbbi évek kiszámíthatatlanságát és az egymást követő válságokat is. – Az Európát sújtó gazdasági kihívások az elmúlt néhány évben szinte kizárólag kívülről, külső okok miatt jöttek. Ezért is erősítjük meg napról napra azt a pozíciónkat, hogy nekünk a háborús környezet, az rossz környezet, és igazán jó fejlődés, jó növekedés csak békés környezetben érhető el" - mondta. Majd hozzátette, hogy ugyanakkor még ilyen körülmények mellett is sikeresnek bizonyultak a kormány gazdaságpolitikai válaszai. – Sikeres volt az infláció elleni küzdelem a tavalyi évben, a magyar gazdaság visszatért, visszatérítettük a növekedési pályára, és az idei esztendő első negyedévében a második legnagyobb növekedést tudtuk felmutatni az Európai Unióban – jelentette ki. – Ez olyannyira szembetűnő, hogy még a nemzetközi hitelminősítő intézetek is arra kényszerülnek, hogy mindezt elismerjék, pozitívan értékeljék és megerősítsék, mint ahogyan megerősítették Magyarország befektetésre ajánlott besorolását – közölte.

Folyamatos sikerek

A miniszter lényeges eredménynek és globálisan is szinte példátlannak nevezte, hogy hazánkban több ember dolgozott a koronavírus-járvány után, mint előtte. Illetve kifejtette, hogy a világ a rohamos technológiai fejlődés korszakába lépett, amikor is az innovatív technológiák felhasználása alapvetően határozza meg egy-egy nemzetgazdaság sikerét. – Így a magyar gazdaságstratégia egyik fókuszpontja ma a gazdaság dimenzióváltásán van, egyértelmű, kimondott célkitűzésünk, hogy Magyarország Európa egyik leginnovatívabb gazdaságával rendelkezzen a lehető legrövidebb időn belül" - szögezte le. – Épp ezért az elkövetkezendő időszakban is erősíteni fogjuk azokat az intézkedéseinket és támogatási programjainkat, amelyek a kutatás-fejlesztési tevékenységeket helyezik előtérbe" - fűzte hozzá. Továbbá rámutatott, hogy tavaly az ezer milliárd forintot közelítette a kutatás-fejlesztési ráfordítások összege, ami meghaladja a bruttó hazai termék (GDP) 1,5 százalékát. – Az is világos, hogy az elkövetkezendő világgazdasági korszak termelőkapacitásai majd oda kerülnek jó eséllyel, ahol ennek az új korszaknak a technológiáit kifejlesztik – vélekedett.