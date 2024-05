Halgassa meg, milyen nyüzsgő élet volt ott, mikor még létezett a területen művelődési ház, és mi volt annak a neve. De fény derül arra is, hogy mit jelent a Fövényszer, ami miatt egy kisgyerek is életét vesztette a múlt században. A beszélgetés alatt végigveszik a résztvevők az első házakat, a templomokat és az intézményeket is, amikben említést tesznek közösségformáló emberekről is.

