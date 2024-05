Az elmúlt évek a mesterséges intelligencia ugrásszerű fejlődéséről szóltak. A vegyes fogadtatás ellenére borítékolható, hogy teljesen átformálja majd a munka világát. A magyar vállalkozások sem halaszthatják sokáig a mesterséges intelligencia-megoldások bevezetését, hiszen így tudják megőrizni piaci versenyképességüket. Az MI alkalmazási területei a legtöbbször a hatékonyság növelésére koncentrálnak. És amint látni fogjuk, a mesterséges intelligencia sosem látott lehetőségeket teremt a munkahelyi balesetek megelőzésére a 21. században.

Herényi Zoltán a mesterséges intelligencia munkavédelmi oldalát kutatja. Jelenleg az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Doktorképző iskola hallgatója. Egyetemi témavezetője, dr. Szabó Gyula vezette be erre az izgalmas munkavédelmi területre.

Herényi Zoltán kezdetben villamoshálózat szerelőként dolgozott, majd elvégezte a villamosmérnökit a Miskolci Egyetemen. Aztán a munkavédelmi felügyelőségre került. Látta, hogy rengeteg a papírmunka, az irodában halomban álltak a dokumentumok. Kirúgták egy jó kollégáját, és ez eléggé szíven ütötte Zoltánt.

Érezte, hogy több évtizedes szaktudás lép ki az ajtón. Zoltán gondolkodni kezdett azon, hogyan lehetne ezt a tudást átörökíteni. Erre ragyogó megoldást látott a mesterséges intelligenciában, mert mintázatokat, egy adott téma szempontjából a legfontosabb összefüggéseket keresi, amelyek az adott helyzetben a helyes eredményt hozzák.

Herényi Zoltánnal arról beszélgettünk, milyen módszerekkel segítheti a mesterséges intelligencia a munkavédelmet.

Hogyan tud az MI bekapcsolódni erre a területre?

A mintázatokat keresi és figyeli. Bármilyen tudással felvértezhető, és az új tudást mindig a megfelelő mintázatnak megfelelően dolgozza fel. Mintázat mindenhol van, tulajdonképpen mintázat az egész életünk. Aminek valami értelme van, amiben valamilyen működést, vagy rendszert látunk, abban biztos, hogy rejlik mintázat.

Milyen módon lehetne a mesterséges intelligenciát alkalmazni egy munkahelyen?

Én 16 évig voltam munkavédelmi felügyelő. A munkavédelem helyzetén lehet javítani azzal, hogy különböző utasításokat adunk és büntetünk, ha azokat nem hajtják végre. Ennél azonban szerintem sokkal jobb irány, ha mesterséges intelligenciában gondolkozunk. Én ezt a kérdést inkább a humánusabb oldalról közelíteném meg.

Humánus szempontból nézve hogyan képzeljük el a mesterséges intelligencia működését egy munkahelyen?

Egy munkaállomáson, vagy akár csoportonként egy mesterséges intelligenciát érdemes lenne bevonni a munkafolyamatokba, ha a kollégák hozzájárulnak. Mert szinte bármire beprogramozható, azon a munkafolyamaton kívül, amit ott és akkor fog megtanulni. A rendszer személyre szabottan felismerheti, hogyan lehetne egy adott munkatársnak legkönnyebben átadni a tudást, hogyan fejlődne a legjobban. Lehetne aktiválni egy olyan mesterséges intelligenciát, amely már rendelkezik pszichológiai jegyekkel, mintázatokkal. Így felismeri, hogy az adott embernek milyen típusú munkafolyamat lenne a legmegfelelőbb.

Mik a legjelentősebb különbségek az ember és a mesterséges intelligencia között?

Van egy óriási eltérés: mi magunknak gyártjuk a problémákat és magunk oldjuk meg azokat. A probléma gyártása és a felvetése is része a fejlődésünknek. Ezt a mesterséges intelligencia nem tudja. Ő azt a problémát fogja megoldani, nagyjából azokkal a módszerekkel, ahogyan egy ember tenné, csak sokkal gyorsabban. Ezért van benne egy kis egy kis misztérium.

Ön szerint előfordulhat, hogy egy mesterséges intelligencia isteni szerepbe akarjon kerülni, és el akarja majd pusztítani az emberiséget, ahogyan ezt már számos filmben és könyvben láttuk és olvastuk?

Nem valószínű, hogy világuralomra fog törni. Ennyi erővel félhetnénk a zsebszámológéptől is, mert az sokkal gyorsabban számolja ki a dolgokat az átlagembernél. Az embernek és minden élőlény néhány alapprogrammal jön a világra. Mindenki élni akar, és fel szeretné fedezni a világot. Ennek egy fejlettebb változata az önmegvalósítás, ehhez kapunk mi érzelmeket, indíttatást, intuíciót. Ez az érzelemvilág tud egyfajta torzuláshoz vezetni. Amikor valaki nem tudja megvalósítani önmagát, akkor fájdalmakat, traumákat él át. Ez tulajdonképpen egy zárlat az adott személy lelkében, mert nem tudja feldolgozni a gyerekkorában elszenvedett fájdalmakat.

Tehát az emberi kegyetlenség Ön szerint zárlat a rendszerben, egy rossz működés?

És ez megy el gyakran agresszív irányba, a másik ember bántása, elpusztítása felé. Az intelligenciának nem ez a helyes működése, hanem az építés. Látjuk, hogy mindenhol, még a világűrbe is úgy működik. Minden élő szervezet próbál egyesülni, a lehető legjobb formáját hozni. A lehető legnagyobbat és a legszebbet. Az intelligencia a tökéletesedés iránya felé működik és fejlődik.

Hogyan segíti a mesterséges intelligencia a munkavédelmet?

Rengeteg olyan szoftver érzékeli a megerőltető, szabálytalan testhelyzetet, aminek nem lesz jó vége. Vagy olyan emelést, ergonómiai testhelyzetet, aminek előreláthatóan rossz lesz a végeredménye, és ilyenkor az MI riasztja a munkavállalót. Vannak jól működő rendszerek, amelyek érzékelik, összehangolják, mikor jön a targonca és hol áll ehhez képest a közelben lévő munkavállaló. Magyarországon létezik már olyan rendszer, amelyben a gépek egymással tudnak kommunikálni, hogy időben kikerüljék egymást, és ne ütközzenek össze. Mesterséges intelligenciával ellátott arcfelismerő rendszerből már kismillió van, például a fáradtság érzékelése is elég precíz ezekben.

A munkahelyi balesetek egyik fő oka a fáradtság. Mit tehet ez ellen a mesterséges intelligencia?

Megeshet, hogy látszólag nem jelentkezik feltűnő fáradtság egy munkavállalónál, a rendszer mégis tudja, hogy már túl sok időt töltött az adott munkafolyamattal. Pár programba be kell írni, hogy mennyi idő alatt mennyi feladatot old meg az ember, és ilyenkor a gép a beprogramozott tudás alapján ötletet ad az embernek arról, mit tegyen. Ha a a dolgozó túllépi a munkavédelmi előírásokban meghatározott időszakaszt, akkor a rendszer szól neki, hogy csináljon mást. És a fáradtság felismerése terén működőképes a szemmozgásfigyelő rendszer is.

Milyen következtetéseket tud levonni a mesterséges intelligencia a szemmozgásból?

Hasonlóakat, mint egy ember. A gyakori pislogás a fáradtság a jele. A pszichiáter meg tudná mondani azt, hogy bizonyos szemmozgás milyen milyen idegi problémákra, esetleg mentális problémákra utalhat. A figyelőrendszer lát egy szemmozgást, és ha azt nagy biztonsággal fel tudja ismerni, akkor bármilyen emberi tudást hozzá tud rendelni.

Az MI megakadályozhatja a munkahelyi vészhelyzeteket?

A legnagyobb munkavédelmi veszélyek az építőiparban vannak. A mesterséges intelligenciának mindenféle környezetben helyt kell állnia. Mindenhol stabil felismerést és adatot kell szolgáltatnia, illik megbízható következtetést levonnia, még a legkülönbözőbb helyzetekben is. Az építőiparban bármi előfordulhat. Vannak már erre kiterjesztett valóság (augmented reality-AR) kísérletek is, virtuális valóság képzések is folynak erről. Mert a munkavállaló felvesz egy ilyen szemüveget, és látja a csőben az áramlást. Miközben a technológia által érzékeli, hogy túl veszélyes közel menni hozzá.

A vegyipar szintén veszélyes terület munkavédelmi szempontból. Ott hogyan lehetne bevetni az MI működését, kiterjedt mintafelismerését?

Mindenütt érdemes lehet aktiválni, ahol veszélyes anyag van. Mert fel tud dolgozni olyan jeleket, amiket a szem nem lát. Repedést, apró pattanást, hogy egy tartály nehogy problémát okozzon. Ha a mesterséges intelligenciát össze tudják kapcsolni érzékeny érzékelőkkel, akkor rendkívül komplex értékelést alkot, ami ami ami messze meghalad mindent. Megoldja, hogy egy gyárban ne legyen álriasztás. Mert egy gyártási folyamatban, egy vegyi gyárban óriási károkat tud okozni, ha ki kell üríteni az épületet, ha újraindulnak a gépek, vagy csak egy percre is leállnak. Ha 50 riasztásról egy se valós, azzal több kárt csinálunk, mint hasznot.

A rendőrség hogyan tudná alkalmazni a mesterséges intelligencia széles körű információ áramlását?

Ott kiemelten lényeges a pontos mintaalkotás és következtetések megállapítása. Az ujjlenyomat már egy tökéletes mintának számít. Vagy az arcfelismerés, az ezen belüli pszichológiai elváltozások érzékelése. Sokat kísérleteztek az igazságvizsgálóval: az MI annak az apró kis változásait precízebben tudja kiértékelni, így egy eredmény akár megdönthetetlen bizonyítékként tud szolgálni. Kiszűrheti az elfogultságot. A nyomozati anyagokat össze lehet hasonlítani más területekkel, és megnézni, a mesterséges intelligencia milyen következtetésekre jut.

Milyen munkaterületeken lenne érdemes bevetni a mesterséges intelligenciát?

Bárhol, ahol nagyon komplex problémákkal találkozhat. Hasznos lesz élni ezzel a lehetőséggel, ha egy helyzet vagy szakma a lehető legtöbb eshetőséget sűríti magába. Amikor számos kimenetel adódhat, és ezeket érdemes megvizsgálni. Ahová logika szükséges, ahol ok-okozati összefüggést kell keresni, mert a mesterséges intelligencia hatalmas lehetőségeket rejt magában.