Miklós Katalin a gyermekkönyvtár csoportvezetője a gyermekeknek szóló programokat ismertette.

A könyvtárosokat az a cél vezérli elsősorban, hogy magát az olvasást népszerűsítsük mindenféle programokkal és megtapasztalják a látogatók, hogy milyen a könyvek birodalma

- mondta Miklós Katalin. Emellett egy kortárs íróval való találkozás is maradandó élményt jelenthet a gyermekek számára – tette hozzá. A Könyves vasárnapon az olvasók királya és királynője pályázat keretében most először az az író fogja megkoronázni a királyt és a királynét, akinek a művével a pályázat során ismerkedni kellett a gyerekeknek. Ő Víg Balázs és a műve a Puszirablók.

Megelevenedik a mese

Egy Keresd a rózsát című családi vetélkedőn is találkozhatnak az íróval az érdeklődők és dedikáltatni is lehetőség nyílik a vetélkedő során. Emellett még a Csipkerózsika meséje is megelevenedik majd. Igyekeznek olyan feladatokat kitalálni, melyek közös élményt nyújtanak az egész családnak. „A könyvtár nem titkolt szándéka, hogy a könyvtár épületét is megismertesse a látogatókkal, így állomások lesznek minden részlegen, az életkori sajátosságokat figyelembe véve” - tette hozzá Miklós Katalin. Részletes program a könyvtár honlapján és facebook oldalán megtalálható.