A mélyszegénységből kitartó munkával kiemelkedő Galamb Alex 2014-ben iratkozott be a Debreczeni Márton Szakképző Iskolába, pék szakra. Ma már egykori iskolájának egyik gyakorlati oktatója, azaz ő adja át tudását az ifjú pékeknek, cukrászoknak.

Így emlékszik vissza a kezdetekre:

Amikor még a Debrecenibe jártam, megfogalmazódott bennem: mi lenne, ha egy nap én is tanítanám a pék és cukrász szakmát. Nagy boldogság volt számomra, hogy 2017-ben részt vettem a Pék Szakma Kiváló Tanulja Versenyen Nagykőrösön, és jó helyezést értem el

- mondta a Boon.hu-nak a fiatalember.

A következő lépéskén a cukrász szakmát is kitanulta Alex munkahelye, a Kisgergely Cukrászda segítségével, így már nemcsak péksüteményeket, hanem cukrász termékeket is tud készíteni. Azután jött az érettségi. Aztán újra az iskolapadba a Debreczeni Márton Szakképző Iskolába, ahol pék-cukrász technikus képzésre, amelyet tavaly el is végzett.

Helytállás minden fronton

Mindezek után Alex 2023-ban sikeresen felvételizett a Tokaj-Hegyalja Egyetemre, tanító szakra, ahol lassan már a második szemeszter végére ér. Tavaly ősszel megkereste volt iskolája, - mai nevén - a Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola. Cukrász szakoktatónak hívták az iskolába. Alex bele is vetette magát a gyakorlati oktatásba.

Az oklevél átadása

Fotó: olvasó

A történetnek itt nincs vége, mert közben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szervezésében a Debreczeni Márton iskola pék-cukrász szakoktató képzést indított, amelyet el is végzett sikeresen Galamb Alex. Mindez azt jelenti, hogy Alex - a hivatalos papír birtokában - teljes jogú oktatóként adhatja át tudását a jövő pékeinek és cukrászainak.