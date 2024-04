Búss Gábor Olivér miskolci forgatókönyvíró megkapta a Múzsa-díjat alkotásaiért. Habár legfontosabb és egyben első írását 2001-ben mutatták be a filmvásznon, de kultuszfilm lett. Folytatása 2006-ban, majd 2010-ben jelent meg. Miért is érdemes akkor foglalkozni a negyedik résszel? Azért, mert a három filmkészítő nem hagyta abba a közös munkát, és A mi kis falunk, valamint a Gólkirályság hozzánk hasonló mindennapokat megélő szereplői heti szinten színesítik életünket saját kis problémáikkal, csak hogy a két kedvencet említsem (nem az enyém, hanem magáé az íróé – szerk.)

A Múzsa-díj átadásán Rudolf Péter színművész-rendező, Kapitány Iván operatőr-rendező és Búss Gábor Olivér forgatókönyvíró beszélgetett a Miskolci Nemzeti Színház színpadán, ahol fény derült arra, hogy az Üvegtigris eredeti címe Lali's drive volt és a miskolctapolcai büfésor adta az alapötletet az írónak.

Adalékok az Üvegtigrishez

Gaben személye valós, Debrecenben él és Búss Gábor Olivér elmondása szerint számtalanszor sózott rá autókat. Az Impala mint márka is azért van benne a filmben, mert az író kedvence volt egy időben, aminek egyik darabját birtokolta is. Kapitány Iván úgy emlékszik vissza, Rudolf Pétert győzködni kellett, hogy ne csak rendezze meg a filmet, hanem vállalja el a főszerepet, hiszen az írónak Lali mindig az ő hangján szólalt meg, mikor megalkotta figuráját. Az operatőr-rendező elmondta, ő találkozott először a miskolci sráccal, aki a forgatókönyvet küldte Rudolf Péternek.

– Küldtünk érte egy autót, és én vártam. Olivér pedig nem szállt ki a kocsiból, mikor megérkeztek. Gondoltam, Miskolcon ez így szokás. Pedig akkor még kerekesszékkel járt, csak én ezt az első benyomás megszerzésénél még nem tudtam, mert nem tudatta velem a telefonbeszélgetésünk alatt – mondta, majd hozzátette, ő egyébként nem hiszi, hogy az író minden történetét saját életéből veszi.

– Elképesztően színes életének kell lennie, szerintem a felét ki is találja – nevetett, majd azt kívánta miskolci barátjának, hogy még sok hasonlóan kiváló történet jusson eszébe. – Jó egy olyan városhoz tartozni, ami így megbecsül téged – zárta gondolatait.

Egymástól tanultak az alkotók

Búss Gábor Olivér elmondta, hogy Szentendrén él családjával és egy kifőzdében szokott enni. – Annyi érdekes ember jár oda, hogy miattuk nem változtatok a helyszínen. A múltkor a következő telefonbeszélgetés-részletet hallottam: Segíts már nekem, én nem ismerek olyat, aki erkölcsit ad! – mondta, majd miután mindenki kinevette magát, a színpadi beszélgetés résztvevői megállapították, hogy ő bizonyára az Üvegtigris Csoki nevű figurája.

Rudolf Péter színpadi vígjáték írására is agitálja a miskolci férfit. – Én azt gondolom, hogy Olivér az, aki minden történetben meglátja az érdekességet. Másokkal hiába történnek a világ legizgalmasabb sztorijai, ha nem fedezik fel bennük azt a varázst, amiből utána filmet lehet készíteni – mondta, majd beszélt ennek következményeiről is.

– Rengeteget tanultunk tőle és természetesen ő is tőlünk az elmúlt évtizedekben. Megváltoztattuk egymás életét, én köszönöm neked ezt, és a barátságodat – fordult a színművész-rendező a miskolci íróhoz.

Végül is lesz-e Üvegtigris 4.?

A színpadon elhangzott, hogy az alkotók nem zárják ki annak a lehetőségét, hogy legyen negyedik rész, a történet ugyanis már megvan, de azt még nem tudni, ez az Üvegtigris 4. sztorija vagy valamely másik filmé.

A színpadi beszélgetés előtt külön interjúztunk Rudolf Péterrel és Búss Gábor Olivérrel is. Most ezeket foglaljuk össze. A színművész-rendező úgy nyilatkozott, őt elsőként a figurák egyszerre valóságos és elrajzolt volta fogta meg. – Amikor először elolvastam a forgatókönyvet, felébresztettem a környéket különös, fejhangú, vinnyogó nevetésemmel, felvertem a hidegkúti csendet, és miközben könnyesre röhögtem magam, szerettem a fickókat, akikről olvasok. Olivér speciális humora és bravúrra egyébként is alkalmas nyelvünk használata okozta ezt a jelenséget. A szereplők és a mondatok is nagyon-nagyon egyszerűek, az ember úgy érzi, ő maga is le tudná írni ugyanilyen sorrendben az elhangzottakat, de valójában ezt csak Olivér tudja. Ez az ő írói technikája – mondta, majd hozzátette, azonnal megértette a mű mondanivalóját.