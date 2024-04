A Belügyminisztérium erre a kormányzati ciklusra azt tűzte ki célul, hogy emelkedjen a magyarok egészségben eltöltött éveinek száma. Az egészség megőrzésének legjobb eszköze a prevenció, ezért indították útjára a szűrőbuszprogramot – mondta el dr. Takács Péter a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára kedden a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szinen.

Helybe hozzák

Az elmúlt évben 258 településre jutottak el a szűrőbuszok, és több mint 12 ezer magyar vett részt szűrésen vagy egészségfelmérésen – emelte ki. A „Helybe visszük a szűrővizsgálatokat” program elsődleges célja, hogy hozzáférést biztosítson a szűrővizsgálatokhoz elsősorban olyan kis lélekszámú, hátrányos helyzetű települések lakosai részére, akik a gazdasági körülmények és a közlekedési lehetőségek miatt nehezen férnek hozzá a szűrésekhez és az állapotfelmérésekhez. A program sajtótájékoztatóján az államtitkár kifejtette: a megvizsgált emberek 29 százalékánál találtak olyan betegséget, amely további orvosi kezelést igényelt.

Hangsúlyozta, ez is mutatja, hogy van értelme a szűréseknek és mindenkit arra bíztatott, keresse az önkormányzatokat, hogy azok kapcsolódjanak be a szűrőbusz programba.

A szűréseket az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) szervezi, a szűrőbuszokat a vármegyei kórházak munkatársai üzemeltetik - jegyezte meg dr. Takács Péter.

Ötvenhét településen

Bábiné Szottfried Gabriella, az OKFŐ főigazgató-helyettese arról számolt be, hogy Szin lakosságát nemcsak megelőző, hanem egészségiállapot-felmérő vizsgálatokkal is várták a szűrőbusznál. Emellett olyan speciális szűrővizsgálatokat is kínáltak, amelyek a vezető megbetegedések és halálokok között vannak. Ebben az évben az a cél, hogy legalább 16 ezer magyar essen át a szűrővizsgálatokon – mondta.

Az eseményen megtudtuk az idén március 2. és április 23. között a tíz szűrőbusz 57 településen 2867 emberhez ért el, közülük 1204 személynél fedeztek fel az elvárhatótól eltérő eredményt. Idén a programban új szolgáltatásként hangsúlyozottan megjelenik a lakossági edukáció, amely népegészségügyi szempontból kiemelt jelentőségű megbetegedések rizikófaktorait (például dohányzás, alkoholfogyasztás, mozgásszegény életmód, magasvérnyomás, mint rizikófaktor) valamint az emlő önvizsgálatának megtanítását, a helyes táplálkozás alapelveinek elsajátítását és laikus által végzett újraélesztést helyezi előtérbe.