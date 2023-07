A balatonfüredi Anna-bál mintájára rendezi meg a XIII. Hagyományőrző Anna-bált július 22-én, szombaton 18 órától a Gárdonyi Géza Művelődési Házban a Miskolci Dallamok Szárnyán Művészeti Klub. Az idei rendezvényt az Extreme Ruhaszalon divatshow-ja teszi különlegessé.

– Rendszeresen nagy sikerrel, hatalmas érdeklődés mellett tudjuk megszervezni a Hagyományőrző Anna-bált Miskolcon. Idén csodálatos helyszínen, a Gárdonyi Géza Művelődési Házban kaptunk erre lehetőséget – mondta Gergely Józsefné, a Miskolci Dallamok Szárnyán Művészeti Klub vezetője. – Az idei rendezvény divatshow-bemutatójával fölülmúlja a többieket. Orosz Mariann Extreme Ruhaszalonja hozza el menyasszonyi és báli ruháit, amelyeket a szalon manökenjei és klubtagjaink fognak bemutatni. Nagy reményeket fűzünk ehhez a programhoz, mert június 10-én az Ez a Divat bál is jól sikerült, amit Zsigmond Márta, az Ez a Divat főszerkesztője emlékére szerveztem szintén az Extreme Ruhaszalon segítségével. A divatbemutató után a Tapolcai Kerek Kórus fog vidám műsort adni. Elhangzik saját klubtagunk előadásában a hagyományt őrző „A balatonfüredi Anna-bálon szól a muzsika” című dal, de nálunk „a miskolci Anna-bálon szól a muzsika” szöveggel. Az est folyamán a háromtagú zsűri megválasztja az Anna-bál szépét két udvarhölggyel. Az Annákat pedig szolidan köszöntjük.

Fiatalokat is várnak

Miskolcon sokéves hagyománnyal rendelkezik az Anna-bál.

– Már a II. világháború előtt is tartottak Anna-bált a városban. Sokáig ez volt az egyik legfontosabb társadalmi esemény Miskolctapolcán az Anna szállóban, amely tűz áldozata lett. A szálló pusztulásával majdnem egy időben szűnt meg, és a hetvenes években teljesen feledésbe merült a rendezvény. Mivel régen nagy Anna-bál-kultusz volt Miskolcon, ezért döntöttem úgy, hogy megpróbálom újjáéleszteni az eseményt, amikor klubvezetőnek választottak. Jól jött, hogy működik egy tánccsoportunk, amely a nyitótáncot bemutatja, és kabaréműsort is tudunk adni, ha arra van igény. Nagyon büszke vagyok rá, hogy ugyanúgy, mint Balatonfüreden, itt is születnek szerelmek. Négy éve ismerkedett meg nálunk egy pár, akik azóta együtt élnek. Sosem hagyják ki a helyi Anna-bált, mert ott ünneplik meg az évfordulójukat. Általában 120-130 fő szokott eljönni. A mostani alkalomra is már sok vendég bejelentkezett mindenféle generációból. A divatbemutatón 16 évestől kezdve 50 évesig lesznek fellépők. Eddig mindig a VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház udvarán tartottuk meg a bált, de februárban bezárt a művelődési ház. A Miskolci Kulturális Központ fogadott be minket. A Gárdonyiban már Gáspár Györggyel alapítottam nyugdíjasklubot, ami sajnos megszűnt. Gondoltam, hogy örülni fognak a művelődési házban, ha ismét egy szépkorú közösséggel térek vissza, amely a hejőcsabaiakért dolgozik – számolt be a klubvezető.