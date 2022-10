Gyermekes családok és még a felnőtt érdeklődők számára is izgalmas születésnapi hétvégét tartott a 30 éves Miskolci Csodamalom Bábszínház október 16-án, vasárnap délelőtt. A fél 11-kor kezdődő, Miskolci Mesék című élőszereplős előadásból a nézők megtudhatták, hogy mi csilingel a villamoson, mi volt Herman Ottó szuperképessége és hogy valójában az Avasi kilátó nem is az, aminek látszik. A darabot Fedor Vilmos és Csorba Piroska Miskolci legendák című könyve alapján vitték színre. A történet jól ismert városi helyeket, helyszíneket mutatott be mesésen, miskolci alkotókkal.