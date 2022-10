Már kora este is remek hangulattal indult az októberi Avai Kvaterka, amely mostanra rendszeres törzsközönséget vonz. Szívesen töltik szombatjukat a miskolci fiatalok és családok is a Kisavason. Az október 15-ei eseményt rendhagyó módon Mélyvölgyi Boros Vigalomként harangozták be, hogy népszerűsítsék a Mélyvölgy utca pincészeteit, ahol a Bükki borvidék legfinomabb nedűiből kérhettek kóstolót a borkedvelők. Szerkesztőségünk tagjai az egyik legismertebb pincészet forralt borából kaptak egy-egy pohárral ajándékba.

A legjobb tinizenekarok

A családbarát rendezvényen a tinikre, gyerekekre is gondoltak. A legkisebb kvaterkázókat kitűzőkészítéssel, homokozóval várták. A tizenévesek pedig helyet kaptak a színpadon, ahol a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. Tekerd fel a hangerőt! elnevezésű tehetségkutató verseny legjobbjai léptek föl 17 órától. Megmutatták zenei tálentumukat a Premier PopSuli növendékei, a Mars és a Luna zenekarok és a verseny győztese, a Tisztakosz rock zenekar. Este fél 9-től az avasi bulik nagy kedvence, az Ildi Rider csapott a húrok közé. A kulturált szórakozás jegyében pedig helyi fiatal művészek tolmácsolásában kortárs versfelolvasó sarok és kerekasztal beszélgetés várta az irodalom szerelmeseit.

Fergeteges hangulat

A szüreti időszakban különösen autentikus boros kavalkádról az egyik legnépszerűbb, szinte a kvaterka kapujába kitelepült pincészet gazdája így vallott:

– Idén is azt a fergeteges hangulatot várjuk, amit minden alkalommal hoz az Avasi Kvaterka. Látszik, hogy erre a miskolci rendezvényre óriási igény és érdeklődés van. Még csak este hat óra van, de már most több száz ember érkezett ki, pedig még éppen, hogy csak kezdődik a buli. Biztos vagyok benne, hogy ez az egyik legsikeresebb rendezvény a városban – jelentette ki Borbély Roland pincetulajdonos. – A szokásos alap csendes borainkon kívül hoztunk ma pezsgőt is. Emellett mivel már kicsit hűvösebb van, készítettünk vörösborból forralt bort. Bár a fogyasztásban egyelőre még nem érződik az időjárásváltozás, ezért a fehér borok jobban fogynak.

Finom borkóstolók

A szórakozó, borozgató emberektől megtudtuk, hogy az Avasi Kvaterka nemcsak családbarát, hanem akár kutyabarát helynek is beillik. Persze a legtöbbeket még minig a finom alkoholos italok vonzzák.

– Amikor megrendezik a kvaterkát, mi mindig kijövünk. Ez egy remek hangulatú esemény és finom borok szoktak lenni, úgyhogy szívesen töltjük itt az időnket. Szeretünk megkóstolni új dolgokat – mesélte Lengyel Orsolya. – Ha belebotlunk egy-egy jó koncertbe, akkor általában belehallgatunk, de nem amiatt mászunk fel az Avasra. Ez akár családi programnak is beillik. Szoktam látni, hogy sokan érkeznek gyerekekkel. Én például most magammal hoztam a kutyusomat, Ginát. Csodásan érzi magát ő is, különösen, ha ölbe veszem. Nem fél sem a zajtól, sem a tömegtől.

Fotós: Ádám János

– Már korán kijöttünk, mert azt hittük hamarabb kezdődik a fesztivál. Rendszeresen ki szoktunk látogatni a kvaterkákra, kellemes ez a kavalkád, és nagyon finom borokat kínálnak. Éppen egy üveg fehér bort kortyolgatunk a barátnőimmel – osztotta meg Molnár Györgyi. – Mostanra egészen jól is laktunk. Szeretnénk még belehallgatni az Ildi Rider zenéjébe, de inkább csak nézelődünk és élvezzük a levegőt, meg a társaságot.