Ahogy beszámoltunk már róla, 17 településnek készítette el a címerét tavaly a megyei önkormányzat, így ma már minden megyénkbeli település rendelkezik heraldikus által felkutatott, összeállított címerrel. A kedvezményezett települések között van Szászfa is, és a település volt az első, ahol ünnepélyes keretek között át is adták az új címert. Szeptember 18-án Bánné dr. Gál Boglárkától, a megyei közgyűlés elnökétől vehette át a jelképet Kiss Zsolt polgármester, és Kovács Zsolt heraldikus tartott előadást, amelyben többek közt az aranylábú Szászfa település elnevezésre is rávilágított.

Megkapták hűtőmágnesen

– Mazúr József szikszói fafaragó művész készített egy nagyon szép kopjafát, ennek a leleplezése és átadása is megtörtént az átadóünnepségen. Az volt a cél, hogy a településünknek is legyen egy olyan pontja, ahol ünnepségeket lehet tartani. A lakosság részéről mindenki örömmel fogadta, hogy Szászfának is lesz végre hivatalos címere. Nagyon jól sikerült az átadó- és avatóünnepség is, az esős idő ellenére is sokan vettek részt a rendezvényen, amelyet összekötöttünk programokkal – magyarázta Kiss Zsolt polgármester.

A címer olyan sikert aratott a lakosság körében, hogy mindenki szeretett volna magának egyet, ezért a karácsonyi ajándék mellé egy-egy hűtőmágnesen megkapták a településen élők Szászfa vezetésétől.

– Köszönjük az elnök asszonynak, hogy a címerkészítés anyagi részének a felét átvállalták, ami egy kis településnek nagy segítség. Sok anyag összegyűlt a település múltjáról, így a jövőben az a terv, hogy egy helytörténeti kiállítást szeretnének létrehozni. Az egyik támogatónk például egy komplett kiállítási anyagot ajánlott fel. Ehhez kapcsolódik, hogy szeretnének pályázni egy önkormányzati épület felújítására a Magyar Falu Program keretében, és ebben lenne a kiállítóterem a település történetéből mindenféle anyagokkal, képekkel, eszközökkel – tette hozzá a polgármester.

Új kisbuszt nyertek

A fejlesztések kapcsán elmondta, létrehoztak egy parkot a település központjában, a nagy része közfoglakoztatás keretében lett kialakítva, és 2021-ben pályáztak a Magyar Falu Program keretében játszótérre, amivel ez a park bővülne tovább, 2022 tavaszán indulhat a megvalósítás.

Nagyon jól működik a falugondnoki szolgálat, a feladatot hosszú idő óta egy állandó ember látja el, aki jól ismeri a lakosságot. A feladatát hamarosan új kisbusszal láthatja el, amelynek cseréjére már szükség volt.

– Nagyon örülünk neki, hogy sikerült új buszt nyerni, így hatékonyabban tudjuk segíteni a családokat – tudatta a polgármester.

Betegjárat is van

– A településen nincs óvoda, sem étkeztetés, illetve orvosi rendelő, így a falugondnoki szolgálat látja el a szomszédos településekre a szállítást, úgynevezett betegjáratot is biztosítunk. Már megkötöttük a szerződést az új kisbuszra, Demeter Zoltán képviselő úrnak is köszönjük a támogatást a sikeres pályázathoz – tette hozzá Kiss Zsolt.

Őrdaru a címerben

Mint elhangzott az átadóünnepségen: „A címer teljes mértékben kifejezi Szászfa múltját, és szimbolizálja a közösség összetartozását. A levéltári kutatás során kiderült, hogy az 1800-as évektől felbukkan a település pecsétlenyomatain az őrdaru, így ez a szimbólum került a címer középpontjába is. A legenda szerint este, mikor a darvak pihenni térnek, maguk közül egy őrt választanak, aki úgy küzd az elalvás ellen, hogy egyik lábát, melyben egy követ tart, felhúzza, s ha elpilled, a követ leejti, és a zaj felébreszti.”

A címer álló, háromszögletű kék katonai pajzs, amelyben zöld halmon jobb lábával kavicsot tartó, ezüst őrdaru áll. A pajzson arannyal díszített csőrös sisak fekszik háromlevelű arany koronával. A koronából ezüst kétfarkú oroszlán nő ki, amely vörös-ezüst zászlót tart. A sisaktakaró-foszlányok mindkét oldalon aranykék színűek.

(A borítóképen: A kopjafa felavatása előtti pillanatok)