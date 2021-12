Borsod-Abaúj-Zemplén megye tizenhat járásának 358 települése közül eddig tizenhét nem rendelkezett saját, érvényes címerrel. Ezt a hiányosságot orvosolta most a megyei önkormányzat, amely anyagi és szakértői segítséget nyújtott e fontos szimbólumok megalkotásához. Az új települési címerek átadására a Megyeháza dísztermében került sor kedden délelőtt. A megyei közgyűlés elnöke, Bánné dr. Gál Boglárka ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy e szimbólumok nem csupán kellékek, nem csak a múltról, de a jövőről is szólnak. A megye települései jelentős hagyományokkal, történelmi múlttal és értékekkel, valamint nagyszerű természeti adottságokkal rendelkeznek. Ezek a kincsek együtt alkotják egy-egy település múltját és jelenét, és jelennek meg az olyan szimbólumokban, művészeti alkotásokban, mint a címer. A közösség címerének fontos szerepe van az önmeghatározásban, az identitás elmélyítésében, a településhez tartozás érzésének kialakításában is. A mai korban ez egy logó, egy jel, amely az otthon felé vezető utat mutatja.