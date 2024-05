Dr. Karosi Tamás, a B.-A.-Z. Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Osztályának osztályvezető főorvosa a kórházi feladatai mellett jelentős munkát végzett, és végez az oktatásban, a hazai és nemzetközi kutatásban. Szakmai kapcsolatot ápol a Harvard Egyetemmel, az Antwerpeni Egyetemmel és a Stanford Egyetemmel is. Munkáját elismerik, hisz rangos nemzetközi elismerést kapott, a Politzer dijat. Még 2005-ben és 2022-ben Benkő Sámuel-díjat, tavaly a vármegye önkormányzata Pro-Comitatu díjjal jutalmazta, és most a város napján a Pro-Urbe díj tulajdonosa. B. Tóth Erika podcastjében a kezdetekről is mesél.

