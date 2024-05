Eszláriné Markó Mónika tagintézmény-igazgató elmondta, hogy egy egycsoportos óvodáról van szó, amelybe jelenleg tizenöt gyermek jár. A hagyományőrzés nagyon fontos az intézmény számára, a szlovák nyelv ápolására, a tárgyi emlékek megőrzésére kifejezetten nagy hangsúlyt fektetnek. Saját eseményeket is szerveznek, de gyakran fellépnek a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat rendezvényein is. Ezeken az alkalmakon mind a két nyelven, szlovákul és magyarul is énekelnek, mondanak verset az ovisok.

Az óvoda Bükkszentlászló központjában található gyönyörű természeti adottságok között, családiasan kialakított környezetben. Az intézmény 1998. szeptember 1-én nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt, hogy intézményes keretek között szlovák nemzetiségi nyelvi nevelés folyhasson. Az egycsoportos tagóvoda országos szinten is elismert nemzetiségi nevelést valósít meg.