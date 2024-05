Júliusban átadják a felújított központi leánykollégiumot, a nyár végén elkezdik építeni a lakóházat a Szent István tér mellé. A-kategóriás irodaházat avattak a Zsigmondy utcán, iskolát alapítottak: ez néhány éves tevékenysége a Hell csoporthoz tartozó Avalon Center Kft.-nek. Tóth Róbert ügyvezetőjével beszélgettünk okokról, miskolciságról, további fejlesztési lehetőségekről, tervekről.

Mi az oka, hogy épp a központi leánykollégium felújításába vágtak bele?

Az Avalon Center Kft. a HELL csoporthoz tartozó vállalkozás. A HELL-ről azt kell tudni, hogy ők gyártják az ismert üdítőt, az energiaitalt, de minden más tevékenység, az ingatlanberuházások, - fejlesztések az Avalon Center Kft.-hez tartoznak. Számunkra Miskolc nagyon fontos, a szívünkön viseljük a sorsát. Én magam Miskolcon születtem, lokálpatriótának vallom magam, és úgy gondolom, hogy ahova vet a sors, ott kell tudni megállni a helyünket, és legjobb tudásunk szerint hozzátenni, amit tudunk a városhoz. Én szerencsés helyzetben vagyok, mert a pozíciómnál fogva tudok tenni a városért, hogy sokkal élhetőbb legyen, hogy sokkal szívesebben itt maradjanak a gyermekeink.

A központi leánykollégium régóta hányatott sorsú épület, és mi fejünkbe vettük, hogy ezeket az – idézőjelben – szégyenfoltokat megpróbáljuk felszámolni. Nagyon sok ilyen van, s már korábban is tettünk lépéseket, hiszen felújítottuk a volt Északterv épületét a Zsigmondy utcán, amelyből egy A kategóriás irodaház lett egy olasz étteremmel az aljában. A teljesen megújult épülettel kicsit kitoltuk a belvárost. A központi leánykollégium épületét sikeres árverést követően vásároltuk meg, és már el tudjuk mondani, hogy július végére átadjuk apartmanház formájában, Central Residence néven fog működni.

Július végére készülnek el a tervek szerint a volt központi lánykollégium épületének felújításával

Fotó: Vajda János

Görögországban jártam nemrég, és a két hét alatt egyetlen magyar termékkel találkoztunk, a HELL energiaitallal. Világszerte ismerik a céget, önök mégis úgy döntenek, hogy nem valahol máshol, hanem itt, Miskolcon fektetik be a megkeresett pénzt. Ez lehet lokálpatriótizmus is, de mégis miért döntöttek e mellett?

Miskolc egy mini Svájc a környezeti adottságaival. Mi fordítva csináljuk, mint ahogy számos nagy multinacionális cég, amely idetelepült. Mi a máshol, akár külföldön megkeresett pénzünket hazahozzuk, és itt fektetjük be. Hangsúlyoznám, hogy ezek értékteremtő beruházások, mert nem minden esetben a kőkemény megtérülésről szólnak, hanem társadalmi szerepvállaláshoz szükséges beruházások. Eltökélt gondolatunk, hogy amennyire tudjuk, javítjuk a város tőkevonzó képességét, mert meggyőződésünk, hogy ennek a városnak szüksége van arra, hogy idetelepüljön valami nagy multi vagy nagyvállalat, amely egy kis nyugat-európaiságot hoz a városba. Ezért is alapítottunk néhány éve egy nemzetközi iskolát, az Avalon International Schoolt, ami Cambridge akkreditációval rendelkező iskola, és ahová 3 éves kortól egészen az emelt érettségiig járhatnak a gyermekek. Amikor a BMW-gyár nem jött ide Miskolcra, mindenki azt mondta, hogy azért nem, mert nincs a városnak repülőtere. Én meg úgy gondolom, hogy nem ezen, hanem azon múlik, hogy az ide jövő dolgozók tudják-e hol taníttatni a gyerekeiket.

Tóth Róbert: Én szerencsés helyzetben vagyok, mert a pozíciómnál fogva tudok tenni a városért, hogy sokkal élhetőbb legyen, hogy sokkal szívesebben itt maradjanak a gyermekeink.

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Vannak már néhányan, de jó lenne, ha még több miskolci vállalkozó gondolkodna így. Hogyan lehetne erre rávenni bárkit is?

Az, hogy így alakult, egy nagyon felelős, tudatos döntés eredménye. Tényleg követendő példa kellene, hogy legyen, mert talán így tudunk előre haladni. Mert sok olyan épület van, amit már megevett az idő vasfoga, felújításra szorul. Talán mi hozzájárultunk már ahhoz, hogy vannak olyan részei Miskolcnak, amelyek már szépen alakulnak, például a város déli kapuja, onnan már jó érzés bejönni. A főutcára is ráférne a ráncfelvarrás, most átépül a leánykollégium, és reméljük, a húszemeletes is megújul.

Igen, a húszemeletes. Tudjuk, szerették volna megvenni, de aztán valaki más vásárolta meg. Mit lehet erről tudni?

Mi magunk sem tudjuk, kik ők. De ami történt, abból a szempontból jó hír, hogy más is gondol a város fejlődésére, azaz nem ránk vár az épület felújításának feladata. Mindig azt szoktam mondani, amikor megvásárolunk egy-egy ingatlant, hogy nem a vásárlásnál kell tudni ügyesnek lenni, hanem akkor, amikor a felújításra szánt nagyobbacska pénzt az ember mellé teszi. Mi egyébként úgy terveztük, hogy július végén befejezzük a lánykollégiumot, és akkor elkezdjük felújítani a húszemeletest.

Mit szerettek volna építeni belőle?

Miskolcon hiány van minőségi lakásokban. Fiataloknak szerettünk volna racionális áron modern, költséghatékony, megújuló energiával működő házat építeni, olyat, aminek a fenntartása közelít a nullához. Reméljük, a nyertes vállalkozó is hamarosan építkezni kezd, nem marad romosan, mint például a Junó szálloda Miskolctapolcán, ami évtizedek óta ott áll. A tulajdonosa sajnos nem csinál vele semmit, és az enyészeté válik. Egy ilyen épületet megvenni nagy felelősség, csak úgy szabad, ha az ember rögtön el tudja kezdeni felújítani.

A miskolci húszemeletes, nemrég derült ki, valakik megvásárolták

Fotó: ÉM

Vannak még romos házak a városban, amiben látnak fantáziát?

Előre gondolkodunk, üzleti terveink szerint haladunk. Vannak a tarsolyban olyan projektek, amit meg szeretnénk valósítani. Nem romos ház, hanem egy új építése a következő, amit elkezdünk: a Szent István téri kavicsos parkolónál. Évtizedek óta üres az a terület, és soha nem kapott még jogerős építési engedélyt, aki oda építkezett volna, a miénk március közepén jogerőre emelkedett. Azóta gőzerővel készülnek a kiviteli tervek, és akadémikus tervezőkkel együttműködve egy társasház épül majd. A város vezetése szerette volna, hogy ne irodaház épüljön, hanem lakások szolgáltató funkcióval a ház aljában. Pont azért, hogy a város közepe délutánra ne ürüljön ki azzal, hogy az irodaházból mindenki hazamegy, és akkor nincs élet. Egy jó minőségű, belvárosi társasházat olyan emberek választanak lakóhelyül, akik még szeretnek este elmenni meginni egy pohár bort, vagy színházba, moziba menni úgy, hogy ne kelljen hozzá utazni. Így a belvárosban megmarad a szórakozás, a kultúra, a bizniszt pedig amennyire tudjuk, kitoljuk a belvárosból: számos nyugat-európai városban ez a tendencia jól működik. A másik szívünk csücske Tapolca, ott is szeretnénk hasonló lakókörnyezetet kialakítani, terveink közt van még egy villapark, ami megint csak nem szokványos Miskolcon. Tapolcán van egy nagyon szép területünk, a korábbi Éden kemping, az is egy elhanyagolt terület, oda is építkeznénk, ha az engedélyeket megszerezzük hozzá. Nyilván ez sokkal egyszerűbb folyamat, mint a város közepén, ahol érzelmileg mindenki érintett, ahol kaptunk hideget-meleget.

Vissza is térnék ide kicsit. A Szent István térre korábban egy irodaházat építettek volna, de a tervek nem tetszettek a környéken lakóknak, a környezetvédőknek, végül a műemlékvédelem nem engedélyezte a megépítését: nem illett szerintük a belvárosi környezetbe. Ekkor építették meg helyette az említett irodaházat a volt Északterv épületéből. Az új tervek alapján a tér mellé már a korábbinál egy jóval szerényebb lakóházat terveznek. Nem fogadták az előzményeket egyfajta kudarcként?

Nem gondolnám, hogy az lett volna. Egyébként jól indult annak idején az irodaház tervezése, első körben Magyarország talán legnevesebb építészirodája, a Finta stúdió készítette a terveket. Örültem volna, ha az megépül, egy futurisztikus ház lett volna Avalon Business Center néven, olyan, amiről megismerhették volna a városunkat. Aztán ellene fordult a közvélemény. De mi nagyon hiszünk a sorsszerűségben, ennek így kellett lennie, hogy az az irodaház nem itt épült meg. Ami még nagyon fontos kérdés itt, a belvárosban, az a parkolás. Az említett irodaház aljában épült volna egy három szintes mélygarázs, talán nem is az irodaház, hanem a parkolóház ellen fordult a közvélemény, pedig fontos problémát oldott volna meg. De ezt tudomásul vettük, megértettük, így épül végül a lakóház, ami jót is tesz majd a belvárosnak. Valószínű, azért is fogadták könnyebben a miskolciak az új terveket, mert a látványtervek megjelentek a sajtóban, tehát itt már nem árultunk zsákbamacskát, tudják, hogy mi fog történni. Az eddigi projekteknél, és itt nemcsak a miénkre gondolok, hanem a korábbi tervekre is (az előző tulajdonos, az Ikeron Zrt. egy hatalmas szállodát tervezett ide 2006 környékén, de többek között lakossági nyomásra végül nem épült meg – a szerk.) ez nem történt meg. Végül nem építjük be intenzíven ezt a területet, és belső tereket is kialakítunk. Lehet, lesz majd ott egy kávézó, ahová ki lehet majd ülni, lesz egy passzázs, ami az Erzsébet térről átvezet a város főterére. Bárki számára nyitott lesz. Ez gesztusértékű, mert nem minden beruházó épít be úgy egy belvárosi telket úgy, hogy tényleg élhető, szellősebb környezet legyen.

Ilyen lenne az Avalon-ház a Szent István téren (látványterv)

Említette a parkolóházat, ami végül nem épül meg. Korábban, egy másik interjúban viszont szóba került, hogy terveznének egy másik parkolóházat egy másik helyen. Áll még ez a tervük?

A parkolóépítés várospolitikai kérdés, a város vezetőinek kell ezt a problémát felismerni. Egy korábbi városvezetés gondolkodott már abban, hogy az egész főtér alá parkolóházat épít, ez egyébként jó gondolat volt, számos nagyvárosban így van, de nem lett belőle semmi. A mi elgondolásuk az lenne – itt még folynak a tervezések, és ez mindenféle építési és jogi kérdéseket is feszeget – hogy van egy telekrészünk a leánykollégium, azaz a most épülő apartmanház mögött, szemben a börtön épületével, oda épülhetne egy többszintes parkolóház. Azért azt tudni kell, hogy ez nagyon nagy beruházás lenne, ami soha nem térülne meg, úgyhogy számítanánk az együttműködésre, vagy a közös gondolkodásra a várossal. Amelynek lehetnek más elképzelései is, de tény, ha megszűnnek a mostani parkolók a belvárosban, az tényleg komoly fejtörést okoz majd.

Ha elkészül a lakóház, meglesz a leendő miskolci főtér fala, a tér hiánya szintén több mint 50 éves problémája a városnak. Korábban felmerült, hogy az önök segítségét is kérték a megtervezéséhez. Valóban így volt?

Amennyire tudom, a főtérre van a városnak elképzelése, koncepcióterve. A mi beruházásunk lesz a tér egyik fala, ahogy kérték, úgy kapcsolódunk majd hozzá. Olyan térfalat kell építenünk, ami alkalmassá teszi a teret arra, hogy ott városi rendezvények legyenek. Mindenfajta műszaki megoldást előírtak számunkra, például nem engedélyeztek erkélyt a házra – hogy ne tegyenek ki rájuk biciklit, száradó ruhát, ami nem illik a belvárosba – , meg ne legyenek olyan területek, részek, amik kilógnak a házból, vagy éppen bármiben zavart okozna a téren. Úgy tudom, jelenleg nincsenek meg a városnak az anyagi forrásai a tér megépítésére, bár ez egy nagyon fontos kérdés. A térfejlesztés kapcsán ha valaki felkér minket, hogy segítsünk, megtesszük, de jelen pillanatban a saját projektünkre kell koncentrálnunk.

Mondta, hogy megvan a jogerős engedély a lakóház építésére. Mikor kezdenek?

A kiviteli tervek július végére elkészülnek, akkor elkezdjük a versenyeztetést a vállalkozókkal, augusztus-szeptemberben elkezdődhet az építkezés. Egyébként van még valami, amiről érdemes beszélnünk: van a területhez közel egy termálvizes kút, amit jelen pillanatban semmire nem használnak.

Az Erzsébet fürdőhöz kapcsolódóan?

Igen. Ha arra sétálnak a parkban, láthatják, hogy le van dolgozva egy csővég, az nem más, mint egy termálvizes kút. Most tárgyalásba kezdtünk a város vezetésével, ha sikerül megállapodnunk, akkor felhasználnánk a geotermikus energiát, és így a lakások fűtési költsége akár nullára is redukálható lenne. Nekünk ugyan megdrágítana a beruházást, de ez is egy társadalmi szerepvállalás, így egy sokkal innovatívabb, költséghatékonyabb házat építenénk. Ez nagy dolog lenne.

Miskolc felírat a Szent István téren. Ötven éve megoldatlan a miskolci főtér ügye

Fotó: Ádám János

Mondta, hogy hosszútávú tervekkel dolgoznak. Van-e olyan, amit érdemes megemlíteni a következő évekre vonatkozóan?

Jönnek a választások, szerencsés helyzetben vagyunk, mert mindenkivel megtaláljuk a hangot, nem hajlunk egyik fajta politikai vezetés felé sem. Szeretnénk fejleszteni, akár a déli parkban is képesek vagyunk új lakókörnyezetet, vagy éppen egy új városrészt kialakítani, a területünk megvan hozzá. Ott is van geotermikus energia, ami Kistokaj felől jön, úgyhogy nagyon sok gondolat van a fejükben. Nyilván ezek még víziók. Építeni fogunk viszont egy gimnáziumot, folytatjuk a mostani iskolánkat: 2025-ben kezdődik az építkezés, 2027-ben szeretnénk átadni. Próbálunk azon az úton haladni, amit kijelöltünk.

A beszélgetés a május közepe óta meghallgatható podcast írott változata.