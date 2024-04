„Egy olyan összefogást fémjelzünk, amely Miskolc városának életét szeretné jobbá fordítani, megerősíteni és fejleszteni” – hangoztatta dr. Barkai László, a baloldal (DK, MSZP, LMP és a Párbeszéd) miskolci polgármesterjelöltje bemutatkozásán a közelmúltban. Dr. Barkai László számos tevékenysége mellett Budapesten gyakorolja orvosi hivatását: minden hétfőn és kedden. Portálunk utánajárt, hogy fogad-e még betegeket a fővárosi magánkórházban a polgármesterjelölt.

Aktívan rendel

Megkerestük telefonon, inkognitóban a magánklinikát, ahol az ott elmondottakból világosan kiderül, hogy

dr. Barkai László rendel.

Ami még ennél is meglepőbb, hogy a június 9-i önkormányzati választás hetére is tudtak volna időpontot adni, de még a választások utánra is. A klinikán dolgozó arra a kérdésre, hogy június 15-e után rendel-e doktor úr, azt felelte: Persze!

Hétfőn és kedden rendel. Akár június 17-18-án is. Egész hónapban.

- mondta a magánklinika alkalmazottja.

Mindez felveti a következőket: ha egy héten két napot Budapesten van, akkor hogyan koncentrál a kampányra, a helyi ügyekre, a miskolciak érdekeinek képviseletére? Októbertől – ekkor távozik a regnáló polgármester – is fenntartja-e a praxisát, részleges „távmunkában” hogyan lehet irányítani a várost? Esetleg nem is számol a júniusi választáson a győzelmével? Korábban egyébként a boon.hu megkérdezte a polgármesterjelöltet politikai ambíciói kapcsán programjáról is, aki elmondta, hogy az még nincs teljesen kész, némi finomhangolásra van szüksége.