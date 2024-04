Hollósy András, KDNP-s önkormányzati képviselő osztotta meg azt a fotót a közösségi oldalán, amelyen az látható, hogy több – korábban Veres Pált támogató – baloldali politikus sem vett részt a hétfői Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottság ülésén a miskolci Városházán. Hollósy András úgy fogalmazott: „Mindezt azok után, hogy a Gyurcsány-féle baloldal megpuccsolta Veres Pál polgármestert”.

Azt is aláhúzta: A Fidesz-KDNP támogatásával lett határozatképes a bizottság munkája. Ismeretes, hogy Tóth-Szántai József, a Pont Mi Lokálpatrióták Egyesület - a Fidesz és a KDNP által is támogatott - civil miskolci polgármester-jelöltje arra kérte a kormánypárti képviselőket, hogy segítsék a közgyűlés munkájában Veres Pál jelenlegi polgármestert és biztosítsák a többséget a határozathozataloknál. Ezek után a helyi Fidesz-KDNP arról írt, hogy egyeztetésre hívták Veres Pált annak érdekében, hogy Miskolc működése biztosított maradjon a következő hónapokban is.