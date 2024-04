Habár Hegedűs Andreát, a Demokratikus Koalíció (DK) országgyűlési képviselőjét jelölte korábban pártja és a Lehet Más a Politika (LMP), aki konkrét programot hirdetett, úgy tűnik utódja Prof. Dr. Barkai László már nem dicsekedhet kész programmal, hiszen a bemutatóján azt nyilatkozta: „még nincs teljesen kész”.

Visszalépett

A bemutatkozás is meglehetősen sajátosra sikeredett, hiszen Hegedűs Andrea, úgy mutatta be a Gyurcsány-párt helyi támogatását is élvező jelöltet, hogy szót sem ejtett arról, hogy ő viszont visszalép a polgármesterjelöltségtől. Bár korábban Hegedűs Andrea többször azt hangsúlyozta, hogy egyedül csak ő képes megteremteni az ellenzéki egységet, a választások előtt két hónappal dr. Barkai Lászlóban látja ezt.

Ő az, aki megtestesíti mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy Miskolc felemelkedjen

– mondta.

Nincs egység

Prof. Dr. Barkai László már arról beszélt, hogy minden város életében vannak fordulópontok.

Egy olyan összefogást fémjelzünk, amely Miskolc városának életét szeretné jobbá fordítani, megerősíteni és fejleszteni

– mondta. A polgármesterjelölt a beszédében széleskörű együttműködést említett, amely némileg több sebből vérzik, ugyanis a korábbi városvezetést alkotó baloldali pártok közül csak a DK és az LMP támogatja eddig, az MSZP csak jövő heti taggyűlésén dönt a kérdésben. A Momentum és a Jobbik is hallgat Barkairól. Varga Andrea Klára, Miskolc alpolgármestere már korántsem volt ennyire „csendes”, ugyanis csütörtökön bejelentette, indul a polgármesteri székért. Hogy lesz e köztük együttműködés, arra Barkai azt felelte:

Együtt kell és együtt tudunk működni, amelynek eredményeként a város fejlődése megindulhat.

Nem kommentál

Prof. Dr. Barkai László polgármesterjelölt a tájékoztatón kritikával illette a Veres Pál nevével fémjelzett jelenlegi városvezetést. Tette ezt úgy, a Velünk a Város frakciónak 2019 óta tagja a DK is. Amikor rákérdeztük, ezt nem érzi-e visszásnak, Barkai azt válaszolta: