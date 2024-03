Sorra érkeznek a jelentkezések a boon.hu és az Észak-Magyarország által meghirdetett Tündérszépek szépségversenyre.

Szalóki Karina 23 éves. Mérleg jegyben született. Kedvenc étele a mézes-mustáros csirkemell. Karina jelenleg a vendéglásban dolgozik. A versenyre tapasztalatot szerezni jelentkezett, a családja biztatására. A szépség véleménye szerint relatív, mindenkinek más a szép. Magán a szemét tarja a legszebbnek. Egy három éves kisfiú, Benett anyukája. Az anyaságot úgy érzi, hogy össze tudja egyeztetni a versennyel, hiszen vallja, mindenkinek arra van ideje, amire szeretné. Segítsége is van, hiszen a szülei és a párja is mellette állnak. Egyik célja, hogy bejusson a döntőbe. Azt is hangsúlyozza, hogy azért is jelentkezett a versenyre, hogy az anyukáknak üzenjen: a testük ugyan nem tökéletes, de legyenek büszkék arra, hogy egy gyermeket hordoztak a szívük alatt. Szeretné üzenni, hogy ha bárkin nyomot hagyott a terhesség, akkor se szégyellje a testét.

Fontos az önazonosság

Takács Boglárka 20 éves. Kedvenc étele a carbonara tészta, itala a tea. A Halak jegyben született. A virágos, édes illatú parfümöket kedveli. Manuel a kedvenc előadója. Az édesanyja hallotta a rádióban és a közösségi médiában, hogy indul ez a verseny, ő javasolta a lányának a jelentkezést. Kereskedelmi végzettséggel rendelkezik, jelenleg egy boltban dolgozik. További szakmákat is szívesen tanulna, leginkább a vendéglátásban szeretne tanulmányokat folytatni. Úgy gondolja, hogy mindenki szép a maga módján, de azt is hangsúlyozta, hogy a kisugárzásnál sokat számít, ha valakinek van önbizalma és magabiztos. Nagyon fontos, hogy egy nő adjon magára, odafigyeljen a vonalaira, és ne hanyagolja el magát. Az is lényeges, hogy jóban legyen önmagával, hiszen ez a kisugárzás alapja. Szépségideálja nincs, nem szeretne hasonlítani senkire. Ha van rá ideje, sportolni járni, röplabdázni és futni. Az alakjával teljesen elégedett, illetve az arcát és a szemét tartja magán szépnek. Belső tulajdonságok közül a segítőkészségét emeli ki, szívesen meghallgatja más problémáját.

