A húsvét szinte megkerülhetetlen étele, a sonka. Piaci körsétánk során számos egyéb húsvéti húsétellel is találkoztunk. A mérsékelt sebességgel beinduló vásárlási rohamhoz jó időben csatlakozni hiszen, ahogy az egyik szakember elmondta: mindig a legszebbet igyekeznek odaadni a vásárlóknak, így a végére nyilván a szerényebb kinézetű marad.

Tormával az igazi

A sonkafélék „őse” a parasztsonka, amely kötözés nélküli hagyományosan füstölt combhús, a Búza téri piacon 4000 forint körüli áron mérték kilóját. Ez fogy el leghamarabb az első roham már le is takarította a polcokat. Bőven van még társából a kötözött verzióból, amely ugyanitt 3500-4500 forint közötti kilónkénti áron érhető el. Később – a finisben – érkezik a gyorsérlelésű változat mely várhatóan kicsivel kevesebb mint 4000 forintot kóstál majd kilónként. A további húsvéti kínálatban található a füstölt bordaporc 3200 forint körüli áron, mely a töltött káposzta ideális kísérője. Aki pedig a füstös íz miatt vásárol annak van füstölt csont 1200 forintért kilónként. Az ínyenceket – és vastagabb pénztárcával rendelkezőket – várja a füstölt tarja közel 6000 forintos kilónkénti áron.

A parasztsonka is népszerű

Fotó: Hüvösi Csaba

Imre szeret időben bevásárolni két okból is, egyrészt szélesebb a kínálat, másrészt utálja a tömeget. Most is egy héttel húsvét előtt gyakorlatilag mindent megvett, kicsi parasztsonka, ugyanannyi kötözött változat, 20 tojás, torma pihen a bevásárló kosarában, melyből jut a 6 fős család minden tagjának.

Felmérte a terepet

Ilonka csak kora délután jutott ki a piacra így a parasztsonkáról lemaradt, de nem is bánja igazából „felmérni a terepet” célzattal érkezett. Már kiválasztotta hol fogja megvenni a kötözött sonkát, de még kivár hátha érkezik újabb szállítmány.

Erre nem biztos, hogy sor kerül, mert az általunk megkérdezett árus például már beszerezte az egész készletet, amin szeretne túladni a „locsolkodós” ünnepen. Amire – a korábbi tapasztalatok alapján minden reménye megvan.

Húsvét után

Ha ráuntunk a klasszikus húsvéti menüként való fogyasztására, ízesíthetjük vele kockázott formában tészta vagy rizs alapú ételeinket, tavaszi zöldségekkel kombinálva saláták alapja lehet, egy egyszerű tojásrántottának is mennyei ízt kölcsönöz, de pirított formában krémlevesek tetejére is szórhatjuk a gazdagabb ízélmény érdekében. Pépesítve sonkás szendvicskrémként is isteni, sült zöldségekbe (például gomba) töltve is zamatos lehet. Akár pogácsába is süthető, amelyek révén a család sem fogja kiszúrni, hogy még mindig a húsvéti sonka van terítéken.