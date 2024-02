A mesterséges intelligenciával dolgozó férjemmel beszélgettünk a minap, megjegyeztem, az elkövetkező évtizedeinket az MI határozza majd meg. "Nem a következő évtizedeket, már a holnapunkat", válaszolta. Nagyjából olyannyira, mint az ipari forradalom az 1800-as évek elején vagy a közelmúltban az internet tette. Csak míg az előbbiek lassabban írták át az életünket, a mostani változás fénysebességű lesz.

És valóban egyre inkább beszűrődik a mindennapjainkba az MI, hiszen már több szolgáltató ügyfélszolgálaton beszélhetünk chatbotokkal (ismeri Vandát?), és ha úgy tartja kedvünk, akár már diskurálhatunk is velük az interneten. Kérdéseket teszünk fel, válaszolnak, és mi jót szórakozhatunk is rajtuk, mert sokszor még füllentenek is: ha nem tudnak válaszolni, kitalálnak helyette valamit.

A vélemények megoszlanak, vannak, akik szerint rettenetes világ jön, erről az érzésről a sci filmek is jó előre gondoskodtak. Sokan tartanak tőle, hogy elveszik majd a munkahelyeinket, – megkértük például, hogy írjon egy cikket, ígéretes lett – és ők döntenek majd felettünk mondjuk abban, hogy megkapunk-e egy bizonyos ösztöndíjat, segélyt. De vannak olyanok is, akik szerint épp hogy megkönnyítik majd az életünket. Senki nem tudja még, kinek lesz igaza.