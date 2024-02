A Google Geminit kértük meg, aztán az Open AI-t is, mindkettő ingyenesen elérhető. Léteznek egyébként már ennél komolyabb, (fizetős) alkalmazások is, de azért ezt is érdemes volt kipróbálni, megtapasztalni. A Google Geminiféle verziót mutatjuk:

Visszatér a miskolci kocsonyafesztivál: ínycsiklandó ízek és pezsgő hangulat várja a látogatókat, ezt a frappáns címet adta.

És íme maga a cikk:

„A téli gasztronómiai örömök kedvelőinek nem kell tovább várniuk, a miskolci kocsonyafesztivál idén is megnyitja kapuit! A városban nagy hagyományokkal bíró kocsonya ünnepe immáron sokadik alkalommal hívogatja a finomságokra vágyókat, hogy megkóstolják a legkülönfélébb kocsonyaváltozatokat, és átéljék a fesztivál pezsgő hangulatát.

A rendezvénynek a történelmi belváros ad otthont, ahol a hangulatos sátrakban nem csak a kocsonya ínyencei találnak kedvükre valót, de a helyi kézművesek portékáiból is válogathatnak. A gasztronómiai élvezetek mellett a zene sem marad el: a színpadon fellépő zenekarok és művészek gondoskodnak a felhőtlen szórakozásról.

A miskolci kocsonya nem csupán egy finom étel, de a város büszkesége is. Innen ered a híres szólás is, hogy "pislog mint a béka a miskolci kocsonyában", amellyel a helyiek humorosan utalnak a kocsonya ínycsiklandó állagára. A fesztivál kiváló alkalom arra, hogy megismerjük a miskolci kocsonyakészítés titkait, és megkóstoljuk a helyi mesterek remekeit.

A rendezvényre minden évben rengetegen látogatnak el, nem csak Miskolcról és környékéről, de az ország távolabbi pontjairól is. A fesztivál igazi családi program, ahol a kicsik és nagyok egyaránt jól szórakozhatnak.

A miskolci kocsonyafesztivál tehát nem csupán egy gasztronómiai esemény, hanem a város kulturális életének is fontos része. A rendezvény kiváló alkalom arra, hogy megismerjük Miskolc ízeit és hagyományait, és egy kellemes napot töltsünk el a családdal és a barátokkal.

A fesztivál időpontja: 2024. február 24-26.

Helyszín: Miskolc, történelmi belváros

További információk: www.miskolcikocsonyafesztival.hu

Programok:

• Kocsonyakóstoló

• Kézműves vásár

• Zenei programok

• Gyermekprogramok

Ne hagyja ki a miskolci kocsonyafesztivált! Jöjjön el, és élvezze a finom ízeket, a pezsgő hangulatot, és ismerje meg Miskolc vendégszeretetét!"

A szőrösszívű szerkesztő persze azonnal kiszúrta, hogy nem jó a dátum (a fesztivál március 8-án kezdődik és 10-én ér véget), és valljuk be, kevés a cikkben a konkrétum. Igaz, alapinformációt sem kapott eleget az MI, no de erre – ellentétben egy vérbeli újságíróval – nem is panaszkodott.