Olyan látványközpontot – Science Múzeumot – álmodtak oda, amelyben 4 ezer négyzetméteren interaktívan, játékos formában mutatják be a műszaki és természettudományos élet eredményeit, érdekességeit. Az építkezés dugába dőlt (erről is többször írt lapunk) olyannyira, hogy még a ráköltött uniós pénzt is vissza kellett fizetni. (A történtek miatti feljelentés következménye az a büntetőügy, amit harmadfokon február végén tárgyal a Kúria.)