A kezdetektől napjainkig: fűtőmű-kronológia

Káli Sándor (MSZP) polgármestersége idején

2004-ben az Erőmű Kortárs Művészeti Egyesület jelképesen elfoglalja a Miskolci Egyetem melletti fűtőművet, mivel működése terepéül a fűtőmű épületét szemelte ki.

2006-ban Miskolc Európa Kulturális Fővárosa (EKF) pályázatában szerepel a Science Múzeum létrehozásának ötlete. Az Egyetemi Fűtőmű Beruházó és Ingatlanhasznosító Kft. ekkor vásárolja meg a volt fűtőművet.

2007-ben Szőke Tibor, az Egyetemi Fűtőmű Beruházó és Ingatlanhasznosító Kft. ügyvezető igazgatója bejelenti, szeretnék létrehozni a Science Múzeumot, uniós pénzből épülne meg. Az önrészt a kft. biztosítja, 2009-ben nyitná meg kapuit.

2008-ban a kormány pályázatot írt ki, hogy az EKF-en nem nyert városok egy-egy ötletüket megvalósíthassák. A város elnyerte a támogatást, 1,7 milliárd forintot, amihez 196 millió forint önrészt kellett biztosítania.

2009-ben Szőke Tibor bejelenti, hogy a Science mellett egy Gömböc is épül, amelyben a Rockmúzeum kap helyet, illetve egy IMAX-mozi. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség „rábólintott” erre a tartalmú pályázatra.

2010 márciusában a költségvetésről szóló előterjesztés kiemelten kezeli a Fűtőmű – Science Múzeum és Művészeti Központ létrehozását is. Akkoriban az a terv: a Science Múzeum-projekt és a Gömböc egy időben épülhet meg, a megállapított befejezési határ­idő 2012 áprilisa.



A 2010-es októberi városvezetés-váltás után, dr. Kriza Ákos ­(Fidesz–KDNP) polgármestersége idején

2012. január: „...halad a projekt, és bőven megleszünk az időpontig” – nyilatkozza Gedeon Miklós, a projekt vezetője. A határidő meghosszabbítását kérik, megkapják december 31-i időpontra. Erre azért volt szükség, mert több eljárás is elhúzódott menet közben. A Miskolci Városfejlesztési Kft. igazgatója, Lengyel Katalin így tájékoztatja a képviselőket: a Science-pályázatot megörökölték, sok probléma van vele. 50–60 millióba kerülne egy évben a fenntartása, szeretnék úgy megfordítani, hogy nullára hozzák ki a fenntartását.

2012. február: a miskolci testület megszavazza, hogy a projekthez kapcsolódóan a Miskolci Városfejlesztési Kft.-vel monitoring szakértői szerződést kössenek nettó 1 millió forint díjazás ellenében.

2012. augusztus: Az épület korábbi patinás téglaborítása eltűnt, szigetelést kapott a fűtőmű. Az új befejezési határidő: 2013. június 30.

2013. február: Dr. Kriza Ákos így fogalmaz a projektről: „...zajlik a munka, de vannak kétségeink afelől, hogy valójában fenntartható-e majd gazdaságosan. Bizonyosan kell még gondolkodni a pontos funkción.”

2014: Már két éve meg kellett volna nyitnia a múzeumnak, de még el sem készült. A város márciusban újabb határidő-­hosszabbítást kér, június 30-ig kellene elkészülnie az épületnek. A csúszás miatt a beruházás költségei is emelkedtek.

2015. február: újabb határidő-módosítás, ezúttal november 30.

2015. márciusban közleményt ad ki a város: „...a korábbi, MSZP vezette önkormányzat átgondolatlanul, megalapozatlanul és felelőtlen módon vágott bele a Science Múzeum megépítésébe. [...] A jelenlegi cél az építkezés határidőre történő befejezése és egy színvonalas ismeretterjesztő élményközpont átadása.” A városházi szóvivő azt is elmondja, a Science Múzeum minden többletköltségének és határidő-túllépésének oka a meg sem valósuló Rockmúzeum, amelyet magánberuházó épített volna, és az is lett volna a fejlesztés elsődleges haszonélvezője. Dr. Kriza Ákos a márciusi testületi ülésen még kijelenti: év végén átadják a múzeumot.

2015. augusztus 18.: Dr. Kriza Ákos aláírta az Emberi Erőforrások Minisztériumában a nyilatkozatot, miszerint eláll a projektre megkapott támogatástól. Miskolcnak több mint másfél milliárd forintos visszafizetési kötelezettsége van az unió felé.

2015. november: dr. Kriza Ákos hatósági feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Bűn­ügyi Igazgatóságánál.

2016–2017: Az egykori egyetemi fűtőmű épülete kívülről csaknem 90 százalékos készültséget mutat. Bemenni nem lehet, körbe van kerítve. Felmerül, érdemes lenne megnyitni a fűtőművet, és akkor a városlakók – a belső tereket megismerve – együtt ötletelhetnének, hogy az épület milyen funkciót kapjon. A városvezetéstől az Észak a témában azt a választ kapja: „a fűtőmű épületének hasznosításáról a nyomozás lezárásáig nem dönt az önkormányzat.”

2019. július: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség vádat emelt 8 vádlott ellen különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás, jogosulatlan gazdasági előny megszerzése, jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás, az Európai Közösségek pénzügyi érdekei megsértésének bűntette és magánokirat-hamisítás vétsége miatt a félbemaradt miskolci fűtőműprojekt miatt. A nyolc vádlott között szerepelnek a projektmenedzsereken túl a kivitelezésért felelős cég vezetői, a műszaki ellenőrzésért felelős személy és alvállalkozók is.



2019. októberi városvezetés-váltás után, Veres Pál (Velünk a Város) polgármestersége idején

2020. szeptember: Augusztusi ülésén arról dönt a miskolci önkormányzat, hogy újra eladná a volt egyetemi hőközpont épületét. A nemzeti vagyonról rendelkező jogszabályok értelmében csak versenyeztetéssel, az összességében előnyösebb ajánlatot tevő pályázó részére adható el az ingatlan. A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. által elvégzett értékbecslés bruttó 1,1 milliárd forintban határozta meg a komplexum forgalmi értékét.

2021. január: Miskolc 1,1 milliárdot kérne a volt egyetemi fűtőmű épületéért. Egyelőre nem tudni potenciális vevőről. A szerződés felbontása nyomán Miskolcnak – tudomásunk szerint – 1,035 milliárd forintot kellett visszafizetnie, megspékelve nem ismert összegű büntetőkamattal. A per évek óta folyik, a napokban is tartottak tárgyalásokat az ügyben.

2021. december 29.: Miskolc önkormányzata nettó 780 millió forintért értékesítette az épületet.