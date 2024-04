Az elmúlt tíz nap hűvös időjárása visszavetette a növényi vegetáció idő előtti, rendkívül gyors fejlődését. A csapadék igen jót tett a csírázó vagy éppen kisorolt napraforgónak és kukoricának, de az őszi vetéseknek is nagy szüksége volt az esőre azzal együtt is, hogy a gyakran nedves állományokban a gombás megbetegedések is kedvező körülményeket találtak.

A hétvégén - már tapasztalhattuk - ismét változott időjárásunk jellege, az előttünk álló egy hétben visszatér a száraz, az ilyenkor szokásosnál több fokkal melegebb idő - írja legfrissebb elemzésében a met.hu.