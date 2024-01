Hosszúra sikeredett téli szünet, ragyogó napsütés, sajnos hó nélküli napok, azonban számos lehetőséget kínált a természet az év utolsó és első napjaira. A Bükki csillagda, valamint a Szent István-barlang és az Anna-barlang is várta a látogatókat. A legnagyobb újdonságnak pedig a Szeleta-Park bizonyult, melyet decemberben nyitottak meg.

A csillagászati látogatóközpontban, a Bükki Csillagdában a kiállítások mellett a kupolában egy különleges naptávcső segítségével biztonságosan meg tudták figyelni a központi csillagunkat, a Napot az érdeklődők. A planetáriumban pedig az égbolt csodáit a 8 méter átmérőjű, különleges kupolán jelenítették meg. Szombatonként esti csillagászati programra lehetett jelentkezni, január 5-én pedig egy különleges koncerttel indították az évet. Asharti Szabó Andrea intuitív énekművész Égből és Égről szőtt történeteket és dalokat gyűjtött egy csokorba az estre. A barlangokban pedig szakvezetett túrákon vehettek részt a látogatók.

Sokan kilátogattak a természetbe

,,Így, hogy ilyen hosszúra sikerült a téli szünet, több szülő sem dolgozott, a gyerekek is egészen sokáig otthon voltak, nagy látogatottság volt jellemző, mind a három helyen. A Bükki Csillagdában, valamint a Szent István-barlangban és az Anna-barlangban is” - mondta el Polgár Anasztázia bemutatóhely vezető. ,,Örülünk annak, hogy a felnőttek mellett a gyerekek is szeretnek a természetben járni” - tette hozzá.

A legújabb látogatóközpont, a Szeleta-Park bizonyult a legnagyobb sikernek. Az új létesítménybe sokan kilátogattak a szünet alatt, ahol a „A bükki barlangok évezredes titkai – Az ősember természete” című kiállításukat tekinthették meg, valamint 2- vagy akár 3 dimenzióban filmet is nézhettek az érdeklődők.

A Szent István-barlang és Anna-barlang is részt vesz márciusban a barlangok hónapján, ahol többek között hosszú túrákkal és denevérlessel is készülnek a szervezők a résztvevőknek.