A karácsonyi asztalra a koronát a finomabbnál finomabb ételek után mégis csak a sütemény teszi fel. És hát nem is kérdés, hogy a legfinomabbak a saját családi recept alapján nagymama vagy anyuka készítette édességek. De vajon a mai rohanó világunkban, a sok minden más mellett szánnak időt a háziasszony arra, hogy saját maguk készítsék el a süteményeket?

Bevásárlás közben Miskolc belvárosának egyik nagy élelmiszerüzletében a vásárló Ilona kérdésünkre elmondta, hogy ő más évek óta a száraz süteményeket saját maga készíti, de a habos süteményeket vagy tortákat inkább megvásárolja. „A takarítás és a gyerekek rendezése mellett sajnos csak ennyire van kapacitásom. Emellett pedig anyagi okai is vannak, hiszen nagyon drágák lettek az alapanyagok árai, például a dió számomra már az egekben van, a tojásról és a tejtermékekről pedig már ne is beszéljünk. És ha jól belegondolok ezekből nem is bírunk megenni egy egész adagnyit vagy egy tepsivel, mert csak az első pár szelet a kuriózum és akkor még az elkészítésre fordított időről nem is beszéltem. Egy szónak is száz a vége, ezeket idén is rendelem. És nem hiszem, hogy ettől kevésbé vagyok jó háziasszony”- mondta.

Ész nélkül vásárolunk

A tojásokat nézegetve pedig Évát szólítjuk meg, feltételezve, hogy egy tálca tojásból a süteményekbe is kerül majd. A fiatal hölgy elmondta, hogy náluk egy-egy családi ünnep alkalmával többféle sütemény is készül, mert az egész család nagyon édesszájú és a családtagok is megszokták, hogy ilyenkor anya mindenki kedvencét megsüti, mondja.

„Én azt gondolom, hogy ha már egész évben meghúztuk azt a bizonyos nadrágszíjat, akkor legalább karácsonykor ne kelljen semmi jóról lemondani. Ez nem azt jelenti, hogy ész nélkül vásárolunk, hanem csak annyit, hogy az ajándékok mellett nekem ez a plusz meglepetésem, természetesen jól bevált családi receptek alapján és annál nagyobb boldogság nincs, amikor látom a gyerekeim boldog, elégedett mosolyát. Egy évben egyszer van karácsony”- hangsúlyozza.