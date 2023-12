Karácsonykor is igaz, hogy ahány ház, annyi szokás. Vannak, akik a hagyományos menüt szeretik, mások a különlegességeket kedvelik az ünnepek alatt is.

Dr. Kóczi Rozália, a Recept Magazin korábbi nyertese meglepte az Észak-Magyarország szerkesztőségét a Tojásos kosárka nevű süteményével. Fotó: Bujdos Tibor

Dr. Kóczi Rozália nyugalmazott pedagógus, az Észak-Magyarország napilap receptversenyének többszörös győztese osztott meg velünk néhány specialitást.

Előételnek, de sültek elé könnyű levesnek is megfelelő nyalánkság a karácsonyi mazsolás borleves.

- Minden évben megfőzzük kimondottan szentestére a mazsolás borlevest, ami az egész családnak ízlik. Nagyon régen, egy receptkönyvben akadtam rá erre. Korábban nem ismertem, mert a szüleim, nagyszüleim még nem készítettek ilyet. Előtte mi is a hagyományos ünnepi ételeket fogyasztottuk, halászlét, töltött káposztát és bejglit – mesélte dr. Kóczi Rozália. - Ez egy kevésbé fűszeres, édes leves, ami előételnek is megfelelő. Bár a magyar is boros nemzet, de ez a nemzetközi konyha különlegessége. Második fogásként leginkább sültekkel érdemes fogyasztani. Emellett általában készül húsleves, vagy más fűszeres leves is, ha valaki a magyaros ízekhez ragaszkodik.

Mazsolás borleves hozzávalói: 4 főre

5-6 dl jó minőségű fehér, vagy vörös bor

8 db tojás

10 dkg cukor, nádcukor vagy édesítőszer

5-6 dkg mazsola

1 db citrom

kis darab fahéj

3-4 db szegfűszeg

reszelt szerecsendió

Mazsolás borleves elkészítése:

A mazsolát borban, vagy teában föláztatjuk. Aztán a bort felhígítjuk némi vízzel, citromlevet facsarunk bele és ízesítjük fahéjjal, szegfűszeggel és az egészet felforraljuk. Az őrölt fahéjban kevésbé marad benne az aroma, ezért egyben érdemes megvenni. Ezt követően a tojások sárgáját összekeverjük a reszelt szerecsendióval és citromhéjjal ízesítjük. A tojásos masszára rászűrjük a forralt bort, majd az egészet föltesszük főni. Folyamatosan kell keverni, amíg a kívánt, krémleves állagra besűrűsödik. Legvégül kiemeljük a beáztatott mazsolát a teából és beletesszük a borlevesbe. Üvegpoharakban, vagy lapos üvegtálakban lehet tálalni tejszínhabbal.