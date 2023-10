A papírgyűjtést az általános iskolák alsó és felső tagozatos tanulóinak hirdetik meg, a szervezéshez kell egy vagy több lelkes pedagógus is, aki vállalja, hogy a tanórákon kívül ezzel is foglalkozik. A jó hír az, hogy Miskolcon és a vármegyében vannak környezetvédelem iránt elkötelezett tanárok és iskolaigazgatók, akik a tanulókat szeretnék ebbe az irányba terelgetni. Hiszen hatvan kilogramm összegyűjtött papírhulladékkal megváltjuk egy fa életét. Szakember véleményét kértük arról, miért fontos még mindig, hogy ezt a több évtizedes hagyományt életben tartsák az oktatási intézmények. Szlávik Mónika a Tiszabérc Kft. környezetvédelmi tanácsadója évek óta, emellett a Hulladékhasznosítók Országos Szövetsége papírszakosztályának vezetője.

A cég közel 15 éve szervez időszakos iskolai papírgyűjtéseket tavasszal és ősszel Miskolcon és Miskolc környéki iskolákban – mondta Szlávik Mónika. Jellemzően vármegyei szinten, mert a közelség elvét próbálják alkalmazni ebben a tevékenységben is. Az iskolai papírgyűjtések több mint negyvenéves múltra tekintenek vissza. Korábban az elsődleges célja az volt, hogy a versenyszellemet erősítse a gyerekekben. A legjobban teljesítő osztályok általában osztálykirándulást vagy egyéb jutalmat kaptak ennek fejében. Az idő haladtával azonban a környezetvédelmi célok előbbre kerültek. Ma már hazánkban elsődleges a körforgásos gazdaságra való áttérés. Ennek egyik momentuma, hogy már a kisgyermekek is megtanulják, a szelektív hulladékgyűjtés miért fontos – hangsúlyozta a környezetvédelmi tanácsadó. Az iskolai papírgyűjtés alkalmas ennek a szemléletváltásnak az átadására. Ha a jövő generációit nem tanítjuk meg a környezetvédelemre, akkor az ő jövőjüket vesszük el – tette hozzá a szakértő. Tudniuk kell, hogy a hullámpapírból, újságpapírból és a könyvből is újfajta papír lesz. A kartonból újra kartonpapír, az újságból például papírtörlő vagy WC-papír készül.

Kevesebb az újság

Az őszi papírgyűjtések mindig sikeresebbek, mint a tavasziak, az adatokat nézve jellemzően elmondható, hogy egy tanuló 20 és 30 kilogramm közötti mennyiséget visz be az iskolába. Persze vannak kiemelkedő intézmények, ahol 50 kilogramm felett is gyűjtenek fejenként. Vannak sajnos lemorzsolódások, már nem minden általános iskola szervez papírgyűjtést. Ennek oka lehet az is, hogy visszaszorult a nyomtatott sajtó, egyre kevesebb az újságpapírból keletkező hulladék. Ugyanez igaz a reklámújságokra, szórólapokra, sok áruház áttért már az online felületekre. Ami azért örvendetes, mert így kevesebb hulladék keletkezik, azaz a megelőzés érvényesül. Új szervezési struktúrában folytatódik az iskolai papírgyűjtés. 2023. július elsejétől a hulladékgazdálkodás egy részét koncesszióba adta a magyar állam, ebbe a körbe az iskolai papírgyűjtés is beletartozik. Az iskolai papírgyűjtés szervezése a Mohu Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. irányítása alatt, annak alvállalkozóin keresztül történik. A papírgyűjtésben részt vevő cégek listája elérhetőséggel együtt megtalálható a Mohu weboldalán. A gyűjtést végző cég konténert visz az adott intézménybe, majd elszállítja azt a begyűjtött papírral együtt, és hitelesített mérlegen leméri. Az elszámolás utólag történik szintén az említett honlapon megtalálható információk alapján. A hullámpapír, vagyis a kartonpapír útja Magyarországon végig követhető. Ezt a fajtát általában csomagolásra használják. Először lebálázzák a hulladékkezelő telephelyeken, majd teherautóval szállítják Dunaújvárosba, az egyetlen céghez, amely hullámpapírból hullámpapírt állít elő hazánkban. Először vízben áztatják, majd ülepítéses eljárással lesz belőle újra papír. Nagy tekercsekben értékesítik magyarországi hullámdobozgyártóknak, például a Dunapacknak.